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ठीक मानसून से पहले ऋषिकेश में गंगा किनारे 85 करोड़ के पुनर्विकास कार्य, बड़ा सवाल क्या बारिश में टिक पाएंगे?

ऋषिकेश में मानसून की दस्तक से ठीक पहले गंगा घाटों पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

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गंगा घाटों पर हो रहे निर्माण कार्यों पर सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 15, 2026 at 3:45 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 3:53 PM IST

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ऋषिकेश: उत्तराखंड में प्री-मानसून की दस्तक हो चुकी है और अगले 20 से 25 दिनों में मुख्य मानसून भी पहुंचने वाला है. ऐसे संवेदनशील समय में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट और नाव घाट के पुनर्विकास के लिए शुरू किए गए करीब 85 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हर साल मानसून के दौरान गंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाता है, तब करोड़ों रुपये की इस परियोजना पर काम शुरू करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है?

दरअसल, त्रिवेणी घाट और नाव घाट के पुनर्विकास के तहत घाटों को आधुनिक स्वरूप देने और उन्हें ऊंचा उठाने की योजना पर काम शुरू किया गया है, लेकिन मानसून सिर पर होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में आशंका है कि कहीं शुरुआती निर्माण कार्य बाढ़ और तेज बहाव की भेंट न चढ़ जाए.

इस पूरे मामले पर जब उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (UPDCC) के प्रोजेक्ट मैनेजर एसके सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि परियोजना का टेंडर आवंटित हो चुका है और ठेकेदार द्वारा मशीनरी भी जुटा ली गई है. फिलहाल केवल कुछ संरचनात्मक और सुरक्षा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, जबकि फिनिशिंग से जुड़े कार्य मानसून के बाद किए जाएंगे

साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस परियोजना का मूल विभाग उत्तराखंड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (USIDB) है, जबकि UPDCC केवल कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रही हैय ऐसे में परियोजना की टाइमिंग और विभागीय समन्वय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैंय

गौरतलब है कि हर वर्ष मानसून के दौरान पहाड़ों में भारी बारिश होने से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है. कई बार त्रिवेणी घाट का मुख्य आरती स्थल और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो जाता है. ऐसे हालात में मानसून से ठीक पहले निर्माण कार्य शुरू करना लोगों की समझ से परे है.

प्रोजेक्ट मैनेजर एस.के. सिंह का कहना है कि परियोजना की कुल अवधि 18 महीने निर्धारित की गई है और वर्तमान में केवल ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जो मानसून के दौरान सुरक्षित रह सकें. लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि गंगा के तेज बहाव और बाढ़ की स्थिति में शुरुआती निर्माण कार्यों को नुकसान पहुंचने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि आगामी दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त होता है या करोड़ों रुपये की लागत से तैयार की गई शुरुआती संरचनाएं बह जाती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यही सवाल अब प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने खड़ा है.

फिलहाल 85 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम जारी है, लेकिन मानसून की आहट के बीच इसकी टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवालों ने विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन पर बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजरें आने वाले मानसून और उसके प्रभाव पर टिकी हैं.

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Last Updated : June 15, 2026 at 3:53 PM IST

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