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प्रधान यादव के सुसाइड नोट से पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल, एसएसपी ने आईओ को किया सस्पेंड

रांचीः शहर के धुर्वा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की आत्महत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रधान यादव ने आत्महत्या से पहले लिखे गए सुसाइड नोट में पुलिसकर्मियों और कुछ स्थानीय लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची एसएसपी राकेश रंजन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले के जांच अधिकारी (आईओ) लालमोहन पांडेय को निलंबित कर दिया है. वहीं धुर्वा थाना प्रभारी अरुण महथा के निलंबन की अनुशंसा की गई है.

5 जून की घटना का किया जिक्र

इस सुसाइड नोट में प्रधान यादव ने लिखा है कि 5 जून 2026 को श्री यादव के बेटे जितेंद्र के साथ उनकी कहासुनी हुई थी. इसके बाद उनके परिवार पर लाठी और तलवार से हमला किया गया. इस हमले में उनकी पत्नी सविता देवी और पिता धुमराज यादव घायल हो गए थे. प्रधान यादव ने आरोप लगाया है कि इस हमले में जितलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और चिरईयां सहित अन्य लोगों की भूमिका थी.

'खून से लथपथ हालत में पहुंचे थे थाना'

प्रधान यादव ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि घटना के बाद जब वह अपनी घायल पत्नी के साथ खून से लथपथ हालत में धुर्वा थाना पहुंचे, तो पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय उन पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने थाना के लालमोहन पांडेय, टुडू सर और श्री यादव के चार पुत्रों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है.

थाना के बाहर शव रखकर लोगों ने मांगा इंसाफ