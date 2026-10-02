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वाराणसी में ऑनलाइन श्राद्ध पर सवाल? क्या इस पूजा का होता है लाभ, जानिये क्या कहते हैं विद्वान?

वाराणसी : वाराणसी में इस वक्त ऑनलाइन श्राद्ध पर घमासान मचा हुआ है. प्रसिद्ध पिशाच मोचन कुंड पर ऑनलाइन श्राद्ध के लिए रोक भी लग गई है, वहीं दूसरी तरफ़ काशी के विद्वानों का ऑनलाइन पूजा और श्राद्ध को लेकर अलग मत है. वर्तमान समय में भागदौड़ भरे जीवन में हर कोई ऑनलाइन का सहारा ले रहा है, इसमें धर्म कर्म के काम भी है. बड़ी संख्या में अलग-अलग हिस्सों में मौजूद लोग ऑनलाइन माध्यम से पूजा पाठ कर रहे हैं. क्या वाकई ऑनलाइन पूजन का कोई लाभ नहीं मिलता या कोई और स्थिति है जानने के लिए पढ़े हमारी ख़ास रिपोर्ट...

"धर्मशास्त्र में यजमान प्रतिनिधि की बात की गई है..." : ऑनलाइन पूजन पाठ को लेकर धर्मशास्त्र क्या कहता है, इसका क्या फल मिलता है? इसको लेकर हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वानों से भी बातचीत की. इस बारे में ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल कहते हैं कि धर्मशास्त्र में यजमान प्रतिनिधि की बात की गई है. यजमान के अनुपस्थिति में ब्राह्मण यजमान का प्रतिनिधि बनकर संकल्प लेकर के पूजन पाठ करता है और इसका फल भी मिलता है.

क्या कहता है विद्वत् परिषद? "ऑनलाइन पूजन पाठ को किया जा सकता है" : ईटीवी भारत की टीम ने काशी विद्युत परिषद के अध्यक्ष से बातचीत की. काशी विद्वत परिषद वाराणसी में विद्वानों की एक प्रमाणित संस्था है. इस बारे में काशी विद्युत परिषद के अध्यक्ष रामनारायण त्रिवेदी ने कहा कि युग धर्म के तहत ऑनलाइन पूजन पाठ को किया जा सकता है. वर्तमान समय में युवा सनातन से जुड़े रहे, इसका ये एक बेहतर जरिया है. यदि जुड़कर कोई पूजन पाठ से जुड़ा हुआ काम करता है, भगवान के प्रति अपना निष्ठा प्रस्तुत करता है तो यह कहीं से भी अनुचित नहीं है. इसका फल मिलता है. कम से कम वर्तमान युवा पीढ़ी धर्म कर्म से जुड़ी है, यह सबसे महत्वपूर्ण है और यह धर्म के तहत इस तरीके के कृत्य किए जा सकते हैं, यह शास्त्र संगत है.

वाराणसी में पूजा करते पुरोहित (Photo credit: ETV Bharat)

"वेदों में यजमान प्रतिनिधि का वर्णन मिलता है" : उनका कहना कि इसका कोई लाभ नहीं है, यह अनुचित है और हमारे शास्त्रों में वेदों में यजमान प्रतिनिधि का वर्णन मिलता है. यही वजह है कि यदि यजमान समक्ष रूप से प्रस्तुत न हो तो वह ब्राह्मण के जरिए अपना संकल्प लेकर के पूजन को करता है. उन्होंने कहा कि इस विवाद के पीछे हो सकता है कि कोई समस्या हो, पूजन या दक्षिण को लेकर के कोई त्रुटि हुई हो, जिस वजह से उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है.

काशी विद्युत परिषद के अध्यक्ष रामनारायण त्रिवेदी (Photo credit: ETV Bharat)

उनका कहना है कि लेकिन सामान्य भाषा में यह हम समझे कि ऑनलाइन पूजन का लाभ मिलता है या नहीं, इसका धर्मशास्त्र में वर्णन है या नहीं, तो निश्चित रूप से इसका फल मिलता है. उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में कोई ऑनलाइन पद्धति नहीं थी, लेकिन उस समय भी यजमान की अनुपस्थिति में यजमान प्रतिनिधित्व की बात की जाती थी और वहीं वर्तमान ऑनलाइन के समय भी हो रहा है.

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान डॉक्टर मधुसूदन (Photo credit: ETV Bharat)

पुरोहित, पिशाच मोचन कुंड (Photo credit: ETV Bharat)

ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल (Photo credit: ETV Bharat)



"ऑनलाइन पूजन पाठ को फलीभूत ना कहना गलत है" : इसको लेकर हमने काशी के अन्य विद्वानों से भी बातचीत की. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान डॉक्टर मधुसूदन कहते हैं कि ऑनलाइन पूजन पाठ को फलीभूत ना कहना गलत है. देवों की पूजा में इसका फल निश्चित रूप से मिलता है, यदि व्यक्ति सात समंदर पार भी है तो भी उसे उसे पूजन का पूर्ण रूप से फल मिलता है. लेकिन जब हम पितृ पूजा की बात करते हैं तो पितृ पूजा में कर्म पिता के प्रति होते हैं ऐसे में यदि यजमान प्रस्तुत होकर के अपने हाथों से पिता का तर्पण करता है तो इसका फल ज्यादा मिलता है.

उन्होंने कहा कि यह कहना कि फल मिलता ही नहीं पूर्ण रूप से गलत है. केवल पितृ पूजा के फल के लाभ में आंशिक कमी ऑनलाइन जरूर होती है, कोशिश करनी चाहिए यदि कोई दिक्कत नहीं है कोई बड़ी परेशानी नहीं है तो पितरों का तर्पण अपने हाथों से ही करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि इसका लाभ ज्यादा मिलता है, लेकिन यदि आप अनुपस्थित हैं तो ऐसे में भी आप जिस स्थान पर मौजूद हैं वहां पर ब्राह्मण को भोजन देना, जल में तर्पण करना, इस तरीके का कार्य कर अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं. लेकिन यह कहना कि ऑनलाइन पूजा पद्धति का कोई लाभ नहीं मिलता तो यह पूरी तरीके से गलत है.





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