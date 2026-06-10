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धान खरीदी केंद्रों के स्टॉक पर सवाल, रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति में बड़ा फर्क, क्या अब होगी कार्रवाई

धान खरीदी केंद्रों के स्टॉक पर सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के कई धान उपार्जन केंद्रों में दर्ज स्टॉक और जमीनी स्थिति के बीच बड़े अंतर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. जिन केंद्रों पर कुछ माह पहले तक धान की बोरियों के बड़े-बड़े ढेर दिखाई देते थे, वहां अब अधिकांश स्थानों पर धान का एक भी बोरा नजर नहीं आ रहा है. वहीं विभागीय रिकॉर्ड में अब भी हजारों क्विंटल धान का उठाव लंबित बताया जा रहा है.

ईटीवी भारत की टीम ने लिया जायजा



ETV भारत की टीम ने सूरजपुर, पेंड्रीकला, जुनवानी, रणवीरपुर, ऊसरवाही, समनापुर, तरेतगांव, कोदवागोड़ान और धरमगढ़ सहित कई उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकांश केंद्र खाली मिले, जबकि दस्तावेजों में करीब 70 हजार क्विंटल धान का उठाव शेष दर्ज है. इससे रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

धान खरीदी केंद्रों के स्टॉक पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने की थी समीक्षा बैठक

जिला प्रशासन के मुताबिक जिला प्रशासन ने मई माह के अंत तक धान उठाव की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया था. इस संबंध में कलेक्टर ने समीक्षा बैठक भी ली थी. दूसरी ओर खाद्य विभाग का कहना है कि धान उठाव की प्रक्रिया जारी है और केंद्र प्रभारियों को पूरा स्टॉक जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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तय समय में स्टॉक पूरा करने के निर्देश