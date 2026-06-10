धान खरीदी केंद्रों के स्टॉक पर सवाल, रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति में बड़ा फर्क, क्या अब होगी कार्रवाई
कबीरधाम के कई धान खरीदी केंद्रों में भौतिक सत्यापन के दौरान स्टाक में कमी पाई गई.जिसे लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 10, 2026 at 12:34 PM IST
कबीरधाम : कबीरधाम जिले के कई धान उपार्जन केंद्रों में दर्ज स्टॉक और जमीनी स्थिति के बीच बड़े अंतर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. जिन केंद्रों पर कुछ माह पहले तक धान की बोरियों के बड़े-बड़े ढेर दिखाई देते थे, वहां अब अधिकांश स्थानों पर धान का एक भी बोरा नजर नहीं आ रहा है. वहीं विभागीय रिकॉर्ड में अब भी हजारों क्विंटल धान का उठाव लंबित बताया जा रहा है.
ईटीवी भारत की टीम ने लिया जायजा
ETV भारत की टीम ने सूरजपुर, पेंड्रीकला, जुनवानी, रणवीरपुर, ऊसरवाही, समनापुर, तरेतगांव, कोदवागोड़ान और धरमगढ़ सहित कई उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकांश केंद्र खाली मिले, जबकि दस्तावेजों में करीब 70 हजार क्विंटल धान का उठाव शेष दर्ज है. इससे रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
कलेक्टर ने की थी समीक्षा बैठक
जिला प्रशासन के मुताबिक जिला प्रशासन ने मई माह के अंत तक धान उठाव की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया था. इस संबंध में कलेक्टर ने समीक्षा बैठक भी ली थी. दूसरी ओर खाद्य विभाग का कहना है कि धान उठाव की प्रक्रिया जारी है और केंद्र प्रभारियों को पूरा स्टॉक जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.
तय समय में स्टॉक पूरा करने के निर्देश
विभाग के मुताबिक जिन केंद्रों में भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक में कमी पाई गई है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर कमी की भरपाई करने का अवसर दिया गया है. तय समय में स्टॉक पूरा नहीं होने पर संबंधित केंद्र प्रभारियों और अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. हालांकि लगभग 70 हजार क्विंटल धान के रिकॉर्ड में दर्ज होने और केंद्रों में स्टॉक नहीं मिलने की स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
विपक्ष ने अफसरों पर साधा निशाना
विपक्ष इस मामले अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उपार्जन केन्द्र प्रभारियों को संरक्षण देने और मिलीभगत कर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं.
प्रशासन पर टिकी अब निगाहें
अब निगाहें प्रशासन की जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं. जिले में यह मामला किसानों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
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