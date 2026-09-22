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Neet छात्रा की मौत पर सवाल.. मर्डर या सुसाइड? यहां जानिए बंद कमरे का खौफनाक सच

गोपालगंज नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में ये साफ हो गया है कि कमरे में जो खून था, वो छात्रा का था.रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडे

Gopalganj NEET student death
गोपालगंज नीट छात्रा मौक मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 10:32 AM IST

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गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज शहर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में हर रोज नया खुलासा हो रहा है. जहां घटनास्थल पर खून देखकर शुरुआत में हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन जांच के दौरान सामने आ रहे तथ्यों ने मामले को और जटिल बना दिया है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है.

एफएसएल रिपोर्ट में क्या सामने आया

सदर एसडीपीओ कृपाचंद्र जायसवाल ने बताया कि कमरे में मिला खून मृतका का ही है. उसके शरीर पर चोट का कोई अन्य निशान नहीं मिला है. जांच में प्राइवेट पार्ट से खून मिलने की बात सामने आई है, जो पीरियड का खून है. विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या के वक्त तनाव के कारण भी ऐसा हो सकता है.

ऑनलाइन पढ़ाई और आखिरी बातचीत

मृतका कथित तौर पर अपने कमरे में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करती थी. घटना से पहले उसकी आखिरी बातचीत अपनी मां से दोपहर करीब एक से दो बजे के बीच हुई थी. पुलिस मोबाइल का सीडीआर खंगाल रही है ताकि अंतिम संपर्क और किसी संभावित दबाव का पता लगाया जा सके.

डायरियों में छिपा दर्द

छात्रा के कमरे से तीन-चार डायरियां बरामद हुई हैं. इनमें से दो-तीन डायरियों में मानसिक प्रताड़ना, अकेलेपन और गहरे तनाव का दर्द साफ झलकता है. डायरी के अंश बताते हैं कि वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी और परिवार से दूर रहने का असर झेल रही थी.

डायरी के कुछ अंश

डायरी में लिखा है- “मॉर्निंग डायरी.. पूरा दिन जो भी करूंगी अच्छा करूंगी और अपने पढ़ाई के बारे में सोचूंगी... मत समझो किसी को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट... आई लव यू मां... दुनिया बहुत जालिम होती है कोई अपना नहीं होता है... भगवान मुझे शक्ति देना मैं इस जालिम दुनिया के बीच न फंसू.” ये लाइनें उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं.

अकेलेपन और विश्वास का टूटना

एक और अंश में लिखा है- “अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो... आगे बढ़ने के लिए ऑल टाइम खुद इन्वेस्ट करें... दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को गलत साबित करने के लिए अपना जमीर बेच देते हैं.” ये शब्द बताते हैं कि वह रिश्तों और भरोसे को लेकर काफी निराश थी.

भाई का गंभीर आरोप

मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि दो लड़के उसकी बहन को लगातार परेशान करते थे. उन्होंने पुलिस से इन दोनों की गहन जांच की मांग की है. पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है.

मर्डर या सुसाइड?

सदर एसडीपीओ कृपाचंद्र जायसवाल ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या यह आत्महत्या का मामला लगता है. छात्रा के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद नहीं था, बल्कि सिर्फ सटा हुआ था. बगल के कमरे में रहने वाले लोगों ने जब उसे देखा तो मकान मालिक को सूचना दी. मकान मालिक ने डायल 112 पर कॉल किया.

"डायरी के तथ्यों, भाई के आरोपों, सीडीआर रिपोर्ट और एफएसएल साक्ष्यों को आधार बनाकर मामले की हर एंगल से गहन जांच की जा रही है. मर्डर या सुसाइड का फैसला पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा. बंद कमरे का सच सामने आने तक जांच जारी रहेगी."-कृपाचंद्र जायसवाल, सदर एसडीपीओ

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