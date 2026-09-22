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Neet छात्रा की मौत पर सवाल.. मर्डर या सुसाइड? यहां जानिए बंद कमरे का खौफनाक सच

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज शहर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में हर रोज नया खुलासा हो रहा है. जहां घटनास्थल पर खून देखकर शुरुआत में हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन जांच के दौरान सामने आ रहे तथ्यों ने मामले को और जटिल बना दिया है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है.

एफएसएल रिपोर्ट में क्या सामने आया

सदर एसडीपीओ कृपाचंद्र जायसवाल ने बताया कि कमरे में मिला खून मृतका का ही है. उसके शरीर पर चोट का कोई अन्य निशान नहीं मिला है. जांच में प्राइवेट पार्ट से खून मिलने की बात सामने आई है, जो पीरियड का खून है. विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या के वक्त तनाव के कारण भी ऐसा हो सकता है.

ऑनलाइन पढ़ाई और आखिरी बातचीत

मृतका कथित तौर पर अपने कमरे में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करती थी. घटना से पहले उसकी आखिरी बातचीत अपनी मां से दोपहर करीब एक से दो बजे के बीच हुई थी. पुलिस मोबाइल का सीडीआर खंगाल रही है ताकि अंतिम संपर्क और किसी संभावित दबाव का पता लगाया जा सके.

डायरियों में छिपा दर्द

छात्रा के कमरे से तीन-चार डायरियां बरामद हुई हैं. इनमें से दो-तीन डायरियों में मानसिक प्रताड़ना, अकेलेपन और गहरे तनाव का दर्द साफ झलकता है. डायरी के अंश बताते हैं कि वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी और परिवार से दूर रहने का असर झेल रही थी.

डायरी के कुछ अंश

डायरी में लिखा है- “मॉर्निंग डायरी.. पूरा दिन जो भी करूंगी अच्छा करूंगी और अपने पढ़ाई के बारे में सोचूंगी... मत समझो किसी को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट... आई लव यू मां... दुनिया बहुत जालिम होती है कोई अपना नहीं होता है... भगवान मुझे शक्ति देना मैं इस जालिम दुनिया के बीच न फंसू.” ये लाइनें उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं.

अकेलेपन और विश्वास का टूटना