27 में से 22 विभागों में डेपुटेशन अधिकारियों की तैनाती पर सवाल, MCD के नियमित अधिकारियों के प्रमोशन की उठी मांग
समिति के चेयरमैन मुकेश गोयल ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रमोशन देने का प्रयास किया जाएगा.
Published : October 7, 2026 at 10:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की नियुक्ति एवं पदोन्नति अनुशासनात्मक समिति की बैठक में डेपुटेशन पर आए अधिकारियों की तैनाती और निगम के नियमित अधिकारियों की पदोन्नति का मुद्दा प्रमुखता से उठा. समिति सदस्य योगेश वर्मा ने निगम की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि निगम के 27 विभागों में से 22 विभागों की जिम्मेदारी डेपुटेशन पर आए अधिकारियों के पास है. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर बाहरी अधिकारियों की तैनाती से निगम के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और जिम्मेदारी मिलने के अवसर प्रभावित हो रहे हैं.
योगेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें विभागीय कामकाज का पर्याप्त अनुभव है. इसके बावजूद महत्वपूर्ण पदों पर डेपुटेशन अधिकारियों की तैनाती से नियमित कैडर के अधिकारियों के कैरियर विकास पर असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि निगम के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि डेपुटेशन पर आने वाले अधिकारी सीमित अवधि के लिए निगम में तैनात होते हैं, जबकि निगम के नियमित अधिकारी वर्षों से इसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं. ऐसे में अगर अधिकांश महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी डेपुटेशन अधिकारियों के पास रहेगी तो नियमित अधिकारियों के कैडर विकास, पदोन्नति और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है. बैठक में निगम के खाली पदों को भरने, नियमित अधिकारियों को जिम्मेदारी देने और डेपुटेशन पर अधिकारियों की तैनाती की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई.
- यह भी पढ़ें-दिल्ली: सात साल का संपत्ति कर जमा करने पर पुराना बकाया होगा माफ, 31 दिसंबर तक मिलेगा लाभ
समिति के चेयरमैन मुकेश गोयल ने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों ने अपने विचार और भावनाएं रखे हैं. निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समयबद्ध तरीके से पदोन्नति देने का प्रावधान किए जाने का प्रयास किया जाएगा. निगम में बाहर से डेपुटेशन पर आने वाले अधिकारियों की संख्या को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। उनका कहना है कि इससे निगम के अपने अधिकारियों को आगे बढ़ने और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे। बैठक में नियमित कैडर के अधिकारियों की पदोन्नति और डेपुटेशन अधिकारियों की तैनाती को लेकर आगे की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई.