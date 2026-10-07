ETV Bharat / state

27 में से 22 विभागों में डेपुटेशन अधिकारियों की तैनाती पर सवाल, MCD के नियमित अधिकारियों के प्रमोशन की उठी मांग

MCD में नियमित अधिकारियों के प्रमोशन की उठी मांग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की नियुक्ति एवं पदोन्नति अनुशासनात्मक समिति की बैठक में डेपुटेशन पर आए अधिकारियों की तैनाती और निगम के नियमित अधिकारियों की पदोन्नति का मुद्दा प्रमुखता से उठा. समिति सदस्य योगेश वर्मा ने निगम की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि निगम के 27 विभागों में से 22 विभागों की जिम्मेदारी डेपुटेशन पर आए अधिकारियों के पास है. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर बाहरी अधिकारियों की तैनाती से निगम के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और जिम्मेदारी मिलने के अवसर प्रभावित हो रहे हैं.