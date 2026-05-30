कांग्रेस प्रवक्ता को दो बार वोट डालने का अधिकार? SIR में लापरवाही के आरोप, बताई दो वोटर आईडी की कहानी
भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता का पहले वोटर लिस्ट से नाम हटा, अब बन गए दो-दो वोटर आईडी, शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 5:40 PM IST
भोपाल : एसआईआर प्रक्रिया को लेकर देश भर में कांग्रेस सवाल उठाती रही है. लेकिन मध्यप्रदेश में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बार अपने वोटर आईडी कार्ड के सबूत के साथ इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार के पास दो-दो वोटर आईडी कार्ड हैं. प्रवक्ता मिथुन अहिरवार का दावा है कि उनके दोनों वोटर आईडी में उनके संबंध में दी गई सारी जानकारी है, जिसमें पिता का नाम पता सबकुछ एक जैसा है, लेकिन दोनों में आईडी नंबर बदल दिया गया है.
पहले मतदाता सूची से नाम गायब, अब दो-दो वोटर आईडी
कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने मीडिया को बताया कि जब पिछली एसआईआर प्रक्रिया हुई थी तो उनका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. फिर मीडिया ने जब उनके इस मुद्दे को उठाया तो चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया. अहिरवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने पारदर्शी, निष्पक्ष और घर-घर सत्यापन आधारित बताया था, उसी प्रक्रिया ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है.
अहिरवार ने कहा, '' मेरा नाम हटाने के बाद मीडिया के दबाव के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था. अब नाम दोबारा जोड़ने के बजाय चुनाव आयोग ने मेरे नाम से दो नई वोटर आईडी जारी कर दीं। आश्चर्यजनक बात यह है कि दोनों वोटर आईडी में नाम, पिता का नाम और पता पूरी तरह समान है, केवल वोटर आईडी नंबर अलग-अलग हैं.''
क्या दोनों वोटर आईडी से वोट डालने का अधिकार?
अहिरवार ने कहा, '' चुनाव आयोग लगातार दावा करता रहा है कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं. यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो फिर एक ही व्यक्ति के नाम पर दो नई वोटर आईडी कैसे जारी हो गईं? जब आधार कार्ड जैसे यूनिक पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, तब ऐसा कैसे हो गया? आयोग यह भी बताए कि जारी की गई वोटर आईडी में से वैध कौन सी है और अवैध कौन सी?
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उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि कुछ समय पहले आयोग की ओर से कहा गया था कि जिन मतदाताओं के नाम पिछली सूची से हट गए हैं, वे अपने पुराने मतदाता पहचान पत्र के आधार पर मतदान कर सकेंगे. यदि ऐसा है तो क्या अब वे अपनी पुरानी वोटर आईडी और नई जारी दोनों वोटर आईडी के आधार पर मतदान करने के पात्र होंगे? क्या एक व्यक्ति को को दो-तीन बार वोट डालने का अधिकार मिल गया है?