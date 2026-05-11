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खोंधरा जंगल में वन्यजीवों की सुरक्षा पर उठे सवाल, कई चीतलों की हो चुकी है मौत

बिलासपुर जिले के खोंधरा जंगल में वन्यजीवों की मौत पर अब सवाल उठने लगे हैं.शुक्रवार को एक और चीतल ने दम तोड़ा था.

Questions on safety of wildlife in Khondhra
वन्यजीवों की सुरक्षा पर उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 1:08 PM IST

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बिलासपुर : बिलासपुर के सीपत क्षेत्र अंतर्गत खोंधरा जंगल में वन्यजीवों की मौत पर अब सवाल उठने लगे हैं.पिछले 9 माह में करीब 7 चीतलों की मौत हुई है.इसके बाद भी वन विभाग इनके संरक्षण और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से गंभीर नहीं दिख रहा है.

फिर मिला चीतल का शव

शुक्रवार को खोंधरा जंगल में एक नर चीतल का शव मिलने के बाद क्षेत्र में फिर से वन्यजीव सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है. स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन लोगों का आरोप है कि विभाग समय रहते निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था करने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक जंगल में भीषण गर्मी के दौरान वन्यजीवों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से चीतल और अन्य वन्यजीव गांवों की ओर रुख कर रहे हैं.

डॉग्स अटैक से हो रही मौत

पानी की तलाश में बस्तियों के आसपास पहुंचने पर आवारा कुत्तों के हमले में उनकी मौत हो रही है. लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले 9 महीनों में कुत्तों के हमले से करीब 7 चीतलों की जान जा चुकी है. डेढ़ महीने पहले सोंठी क्षेत्र में एक गर्भवती मादा चीतल की मौत का मामला भी सामने आया था.

जंगलों के भीतर पानी की पर्याप्त मात्रा नही होने का कारण वन्यजीव रहवासी क्षेत्र मे भटक कर पहुंच जा रहें हैं,खोंदरा जंगल से एक चीतल गांव की ओर पानी की तलाश मे पहुंच गया था जिस पर कुत्तों ने हमला कर दिया था. फिलहाल जंगल में तालाबों के लिए प्रपोजल बनाया गया है, जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा- नीरज कुमार, वन मंडल अधिकारी

इधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खोंधरा का जंगल अब शिकारियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनता जा रहा है. देर रात बाहरी क्षेत्रों से आने वाले शिकारी जंगल में सक्रिय रहते हैं, लेकिन वन विभाग की गश्त और कार्रवाई नजर नहीं आती. लोगों का कहना है कि कई मामलों को दबा दिया जाता है और केवल सामने आने वाली घटनाओं पर औपचारिक कार्रवाई की जाती है.

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