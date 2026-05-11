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खोंधरा जंगल में वन्यजीवों की सुरक्षा पर उठे सवाल, कई चीतलों की हो चुकी है मौत

बिलासपुर : बिलासपुर के सीपत क्षेत्र अंतर्गत खोंधरा जंगल में वन्यजीवों की मौत पर अब सवाल उठने लगे हैं.पिछले 9 माह में करीब 7 चीतलों की मौत हुई है.इसके बाद भी वन विभाग इनके संरक्षण और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से गंभीर नहीं दिख रहा है.

फिर मिला चीतल का शव

शुक्रवार को खोंधरा जंगल में एक नर चीतल का शव मिलने के बाद क्षेत्र में फिर से वन्यजीव सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है. स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन लोगों का आरोप है कि विभाग समय रहते निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था करने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक जंगल में भीषण गर्मी के दौरान वन्यजीवों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से चीतल और अन्य वन्यजीव गांवों की ओर रुख कर रहे हैं.

डॉग्स अटैक से हो रही मौत

पानी की तलाश में बस्तियों के आसपास पहुंचने पर आवारा कुत्तों के हमले में उनकी मौत हो रही है. लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले 9 महीनों में कुत्तों के हमले से करीब 7 चीतलों की जान जा चुकी है. डेढ़ महीने पहले सोंठी क्षेत्र में एक गर्भवती मादा चीतल की मौत का मामला भी सामने आया था.



