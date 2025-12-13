दीपक बैज ने पुलिस भर्ती पर उठाए सवाल, डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले कोई भी दोषी मिले तो होगी कार्रवाई
पुलिस भर्ती परीक्षा में अनियमितता के गंभीर आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए हैं.जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 13, 2025 at 12:41 PM IST
कवर्धा : छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद प्रदेशभर में विवाद गहरा गया है.चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती सूची में नियमों की अनदेखी की गई है, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है. अभ्यर्थियों ने नियुक्ति आदेश पर रोक लगाने और प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है.
दो कैटगरी में एक उम्मीदवार का नाम
अभ्यर्थियों का कहना है कि कई जिलों में कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया, जबकि अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया.इतना ही नहीं, कुछ उम्मीदवारों के नाम एक ही जिले में सामान्य और ओबीसी दोनों वर्गों की प्रतीक्षा सूची में पाए गए हैं, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति न की जाए.
इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पुलिस भर्ती को “बड़ा घोटाला” बताते हुए भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.
जब लिखित परीक्षा के अंक सार्वजनिक किए गए हैं, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक क्यों नहीं जारी किए गए.भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी संदेह को और गहरा कर रही है- दीपक बैज,पीसीसी चीफ
वहीं उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का संदेह है, तो वह संबंधित जिले के एसपी से संपर्क करे या सीधे उनके पास अपनी शिकायत दर्ज कराए.
यदि जांच में किसी भी स्तर पर गलती पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी- विजय शर्मा, गृहमंत्री
गृहमंत्री ने यह भी बताया कि अभ्यर्थियों की शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्यालय स्तर पर व्यवस्था की जा रही है और आगामी तीन दिनों में समस्याओं का समाधान किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
