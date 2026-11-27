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दिल्ली में पार्कों में सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल,10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी

पार्कों में सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल,10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी के पार्कों में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के तमाम दावे एक बार फिर हवा हवाई साबित हुए हैं.उत्तर-पश्चिम जिले के भारत नगर थानाक्षेत्र स्थित इस्माइल खान पार्क में मंगलवार दोपहर स्कूल से लौट रही 10 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है.