दिल्ली में पार्कों में सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल,10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी
इस्माइल खान पार्क में 40 वर्षीय दरिंदे ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म,आरोपी इससे पहले दुष्कर्म केस में सात साल की काट चुका है सजा
Published : November 27, 2026 at 7:37 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी के पार्कों में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के तमाम दावे एक बार फिर हवा हवाई साबित हुए हैं.उत्तर-पश्चिम जिले के भारत नगर थानाक्षेत्र स्थित इस्माइल खान पार्क में मंगलवार दोपहर स्कूल से लौट रही 10 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है.
गनीमत रही कि बच्ची की चीख सुनकर पार्क में मौजूद लोगों ने नशे में धुत 40 वर्षीय दरिंदे आरोपित को समय रहते दबोच लिया, वरना वह वारदात के बाद बच्ची की हत्या करने की फिराक में था. पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया है.
बता दें कि करीब दो माह पहले 21 सितंबर की शाम कालकाजी मंदिर से सटे आस्था कुंज पार्क में पुलिसकर्मी बनकर तीन युवकों ने 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट की थी.पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, यह घटना 21 सितंबर 2026 की शाम की है. 17 वर्षीय पीड़िता अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ पहले कालकाजी मंदिर गई थी और उसके बाद शाम करीब 7 बजे डीडीए के 143 एकड़ में फैले आस्था कुंज पार्क पहुंची. दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठकर चिप्स खा रहे थे, तभी तीनों आरोपी वहां पहुंचे.इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद आसिफ, हेमंत सिंह और मुकेश सिंह को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में इस पूरी वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए 57 गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अहम फॉरेंसिक रिपोर्ट को शामिल किया गया है.
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