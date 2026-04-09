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रांची यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड नियुक्ति पर उठे सवाल, प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच बढ़ी बहस

रांची यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले को लेकर प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच बहस बढ़ गई है.

RANCHI UNIVERSITY
रांची विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 7:11 PM IST

4 Min Read
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रांची: नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर रांची यूनिवर्सिटी में एक बार फिर विवाद गहराता दिख रहा है. सात साल पुराने पैनल से लगातार नियुक्तियां किए जाने पर अभ्यर्थियों और शिक्षा जगत के बीच सवाल उठ रहे हैं, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इसे नियमों के तहत की जा रही प्रक्रिया बता रहा है.

दरअसल, वर्ष 2018 में तत्कालीन कुलपति डॉ. रमेश कुमार पांडेय के कार्यकाल में 280 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई थी. आरोप है कि इस दौरान सेकेंड शिफ्ट के नाम पर 280 की जगह करीब 600 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार कर लिया गया. यह पैनल सामान्यतः एक वर्ष के लिए ही वैध माना जाता है, लेकिन इसी पैनल से अब तक लगातार अभ्यर्थियों को विभिन्न कॉलेजों में ज्वाइन कराया जा रहा है.

नीड बेस्ट शिक्षक संघ के अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

नियुक्ति प्रक्रिया में कई तरह की विसंगतियों की भी चर्चा

इस बीच, नियुक्ति प्रक्रिया में कई तरह की विसंगतियों की भी चर्चा है. उदाहरण के तौर पर, कुछ शिक्षकों के शिफ्ट परिवर्तन और कॉलेज ट्रांसफर जैसे मामलों को लेकर भी सवाल उठे. जबकि नीड बेस्ड नियुक्ति आवश्यकता के आधार पर होती है और इसमें स्थानांतरण का प्रावधान नहीं होता. हालांकि, हाल ही में राज्यपाल सह कुलाधिपति के हस्तक्षेप के बाद ऐसे तबादलों को रद्द कर दिया गया. विवाद के बीच यह भी सामने आया कि 2018 के बाद से अब तक नए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का अवसर नहीं खुला. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने नेट और पीएचडी की डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय में आवेदन करने का मौका नहीं मिल सका.

अभ्यर्थी बता रहे हैं अन्याय पूर्ण फैसला

ऐसे अभ्यर्थी इस व्यवस्था को अपने साथ अन्यायपूर्ण बता रहे हैं और नई बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं. वहीं, 2024 में एक बार फिर नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई थी. प्रक्रिया शुरू भी हुई, लेकिन आरक्षण नियमों के पालन को लेकर शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी.

पुराने पैनल से नियुक्ति करना नियम संगत नहीं

इसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर स्थिति और जटिल हो गई. मामले पर नीड बेस्ड प्रोफेसर संगठन के अध्यक्ष निरंजन कुमार महतो का कहना है कि पुराने पैनल से लगातार नियुक्ति करना उचित नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है. उनका कहना है कि स्थायी नियुक्तियां नहीं होने के कारण नीड बेस्ड शिक्षकों की जरूरत बनी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्तियां पहले राज्य सरकार के निर्देशानुसार हो रही थीं, जिसे बाद में रोक दिया गया था. अब विश्वविद्यालय फिर से आवेदन लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है और आरक्षण रोस्टर के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं.

गाइडलाइन के तहत हो रही है नियुक्तियां

इधर, रांची यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. डीके सिंह ने साफ किया है कि सभी नियुक्तियां तय गाइडलाइन के अनुसार ही की जा रही हैं. उनके अनुसार विश्वविद्यालय नियमों का पालन करते हुए जरूरत के आधार पर शिक्षकों की बहाली कर रहा है.

जबकि इससे इतर एक अभ्यर्थी आशीष कुमार ने कहा कि डोरंडा कॉलेज में इतिहास विभाग में नीड बेस्ट शिक्षिका के रूप में कार्यरत. वो शिक्षिका आर्कियोलॉजी विषय की है तो इतिहास विभाग में इनका चयन कैसे हो गया. वो मूलरूप से बिहार की रहने वाली है, तो झारखंड में ओबीसी का लाभ इन्हें किस प्रकार से मिल गया. वर्ष 2017-18 में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की बहाली 298 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था,जबकि इसमें 745 की बहाली कर दी गई. इसमें 298 के अतिरिक्त 447 लोगों को द्वितीय पाली के रूप में बहाल किया गया जबकि रांची विश्वविद्यालय का कहना है कि द्वितीय पाली में रिक्त पद नहीं है तो फिर किस आधार पर रिक्त पद के विरुद्ध इन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है.

ऐसे में यह मामला अब केवल नियुक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, अवसर की समानता और नियमों के पालन को लेकर भी बहस का विषय बन गया है.

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