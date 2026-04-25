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चारधाम यात्रा: आस्था का सैलाब बना चुनौती, भीड़-व्यवस्थाओं पर सियासत तेज, विपक्ष के साथ कलाकारों ने उठाए सवाल

चारधाम यात्रा का सैलाब सरकार के लिए बना चुनौती ( PHOTO-ETV Bharat )

सोशल मीडिया बना नया रणक्षेत्र, वीडियो से बढ़ी चिंता: चारधाम यात्रा के दौरान सामने आ रहे वीडियो और तस्वीरों ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे कई वीडियो में अव्यवस्था धक्का-मुक्की, लंबा इंतजार और परेशान श्रद्धालुओं की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं. इन वीडियो के सामने आने के बाद आम लोगों के बीच चिंता बढ़ी है. वहीं प्रशासन इनकी सत्यता की जांच में जुट गया है.

केदारनाथ धाम में 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 93622 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. (PHOTO-ETV Bharat)

उधर, बदरीनाथ धाम में भी भीड़ लगातार बढ़ रही है. जिससे प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. पहाड़ी इलाकों में सीमित संसाधनों के बीच इतनी बड़ी संख्या को संभालना हमेशा से चुनौती भरा रहा है. लेकिन इस बार यह चुनौती और अधिक गहराई से सामने आई है.

केदारनाथ में भीड़ का दबाव, बदरीनाथ में भी बढ़ी रफ्तार: गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद 22 और 23 अप्रैल को केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के कपाट खुले तो यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली. केदारनाथ धाम से सामने आ रही तस्वीरों में श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें, घंटों का इंतजार और अव्यवस्था के दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं. कई श्रद्धालुओं को कठिन यात्रा के बाद भी समय पर दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनमें निराशा देखी गई, जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आए.

हालांकि, पहले ही दिन यमुनोत्री में दो श्रद्धालुओं की मौत की घटना ने इस धार्मिक यात्रा के बीच एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या व्यवस्थाएं वास्तव में इतनी मजबूत थीं, जितने दावे किए जा रहे थे? उसके बाद प्रशासन ने तुरंत हालात पर नियंत्रण किया और अब गंगोत्री, यमनोत्री धाम में हालात सामान्य हैं. लेकिन बदरीनाथ और केदारनाथ में उमड़ रही भीड़ किसी चुनौती से कम नहीं है.

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के पहले ही दिन जिस तरह हजारों श्रद्धालु अचानक पहुंच गए, उसने प्रशासनिक तैयारियों की वास्तविक परीक्षा ले ली. तीर्थयात्रियों की इतनी बड़ी संख्या को संभालना शुरुआती दौर में चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. बावजूद इसके, स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की.

देहरादून: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा विधि-विधान और पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू होते ही आस्था के जनसैलाब में बदल गई है. अकेले केदारनाथ में मात्र 3 दिन में 93 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. जबकि चारों धामों में 24 अप्रैल की शाम 7 बजे तक 1 लाख 82 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं. केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से हर दिन करीब 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं. ऐसे में इस बेहिसाब भीड़ और हालातों को काबू करना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. जिस पर कांग्रेस के साथ ही लोक कलाकार ने भी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर तंज कसा है.

पुलिस का कहना है कि कई वीडियो पुराने या भ्रामक भी हो सकते हैं, जिन्हें यात्रा को बदनाम करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है. इसके बावजूद इन वायरल वीडियो की सत्यता को परखा जा रहा है. अचानक वायरल हुए इन वीडियो के खिलाफ पुलिस ने सोनप्रयाग में एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर किया है.

विपक्ष का तीखा हमला, तैयारियों पर उठे बड़े सवाल: चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि,

पूरे साल बैठकों और योजनाओं का दावा करने वाली सरकार जमीनी स्तर पर फेल साबित हो रही है. श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं मिलें, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. लेकिन सरकार ने प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया. इससे वास्तविक तैयारियों में कमी रह गई.

- सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस -

उन्होंने कहा कि, यदि जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. इसके साथ ही धस्माना ने कहा कि सरकार यात्रा को यात्रा रहने दे, इसमें किसी तरह का राजनीतिक तड़का न लगाए तो बेहतर होगा.

यमुनोत्री धाम में 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 31890 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. (PHOTO-ETV Bharat)

एक्टर बोले, हेली सेवाओं में खेल हो रहा: उधर, प्रसिद्घ कलाकार और उत्तराखंड के रहने वाले हेमंत पांडे ने भी चरधाम यात्रा और खासकर हेली सेवा को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें वो कह रहे हैं कि,

हेली सेवाओं के पीछे कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है. 6 बजे टिकट बुकिंग होनी थी, लेकिन 6 बजकर 1 मिनट पर सभी टिकट अचानक बुक हो गए, ये भला कैसे हो सकता है.?

- हेमंत पांडे, हास्य कलाकार -

पांडे ने कहा कि, उन्हें नेताओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं और बताएं कि यह सब चारधाम में क्यों हो रहा है. इन सभी खबरों से बाहर संदेश ठीक नहीं जा रहा है.

सरकार का सख्त रुख दुष्प्रचार पर कार्रवाई के निर्देश: वहीं राज्य सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि,

चारधाम यात्रा को लेकर किसी भी तरह का दुष्प्रचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए और भ्रामक या गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. चारधाम की गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री -

बदरीनाथ धाम में 23 और 24 अप्रैल को 24777 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. (PHOTO-ETV Bharat)

धर्म के जानकार क्या बोले: तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने भी चारधाम के लिए किए जा रहे दुष्प्रचार पर भक्तों को नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि,

यात्रा में परेशानी भी आती है. लेकिन यात्रा को इस तरह से प्रचारित करना ठीक नहीं. यात्रा को यात्रा की तरह लें. अगर नहीं मालूम तो यात्रा का महत्व उस पर जाने से पहले जानकारों से बात करें. सीधे बैग उठाया और पर्यटक की तरह यहां आना ठीक नहीं. फिर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर आप आस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं.

- उज्ज्वल पंडित, तीर्थ पुरोहित -

व्यवस्थाओं को मजबूत करने की कवायद, नए कदम लागू: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मानें तो,

यात्रा को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने कई स्तरों पर सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है. स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है. यात्रा मार्गों पर मेडिकल टीमों की संख्या बढ़ाई गई है. आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है. इसके अलावा, ट्रिप कार्ड और ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि यात्रियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके और भीड़ प्रबंधन में आसानी हो. निजी वाहनों को भी ट्रिप कार्ड की व्यवस्था में शामिल कर दिया गया है.

-सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड-

गंगोत्री धाम में 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 32303 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. (PHOTO-ETV Bharat)

आस्था बनाम व्यवस्था, हर साल बढ़ती चुनौती: चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह राज्य की प्रशासनिक क्षमता की भी परीक्षा बन चुका है. हर साल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में व्यवस्थाओं को और अधिक आधुनिक और मजबूत बनाने की जरूरत है. सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच इतनी बड़ी संख्या को संभालना आसान नहीं है. लेकिन यह भी सच है कि बेहतर योजना और प्रबंधन से हालात को काफी हद तक सुधारा जा सकता है.

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