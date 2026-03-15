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गिरिडीह में महिला को कुचलने वाले हाइवा पर कहां से लादा गया था पत्थर, घटनास्थल बता रही है अलग कहानी

गिरिडीह में सड़क दुर्घटना के बाद अवैध पत्थर का कारोबार की आशंका को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

Illegal Stone Trade in Giridih
गिरिडीह में फूंका गया पत्थर लदा हाइवा. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 15, 2026 at 8:45 PM IST

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गिरिडीह: शुक्रवार की रात हिरोडीह थाना इलाके के किसगो रानीबांध में हादसा हुआ था. यहां एक महिला को पत्थर लदे हाइवा ने अपनी चपेट में ले लिया था. घटना में बिहार के बांका जिला अंतर्गत मनियारपुर थाना क्षेत्र के इटहरी गांव निवासी नरेश प्रसाद सिंह की पत्नी नन्हकी देवी (60 वर्ष) की मौत हो गई थी. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवा को आग के हवाले कर दिया था. घटना के बाद पुलिस पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है. अब जब जांच शुरू हुई है तो हाइवा पर लोड पत्थर को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सवाल है कि पत्थर वैध है या अवैध.

डुमरी से हुआ था लोड, हाइवा जा रहा था नवलशाही

इस विषय को लेकर वाहन के संचालक ने बताया था कि उन्होंने डुमरी में पत्थर लोड किया था और कोडरमा जिले के नवलशाही जाना था. चूंकि उनके यहां शादी थी ऐसे में वह हाइवा को लेकर अपने गांव गादी (किसगो के नजदीक) आ गए. यहीं से वापस जाने के दौरान हादसा हो गया. साथ ही इनका दावा है कि इनके पास पत्थर का चालान है. यह भी कहा कि चालान दो अलग-अलग दिनों का है. इनका दावा है कि उनके वाहन में लोड पत्थर वैध हैं.

ग्रामीण और एसडीएम का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

क्या कहती है पुलिस

इस संबंध में हीरोडीह थाना प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि वाहन तो दूसरे के नाम पर है, लेकिन वाहन को पप्पू यादव नामक व्यक्ति चला रहा था. वाहन के कागजात और उसपर लदे पत्थर के कागजात की मांग हुई है. थानेदार ने बताया वाहन के चालक-संचालक का कहना है कि पत्थर डुमरी में लोड किया गया था, जिसे नवलशाही ले जाना था. शादी होने के कारण वह वाहन लेकर गांव चला गया और दूसरे दिन हादसा हो गया.

उठ रहे हैं कई सवाल

वाहन के चालक-संचालक के द्वारा प्रशासन को दी गई जानकारी लोगों के गले से नहीं उतर रही है. लोग कह रहे हैं कि वाहन पर लदे पत्थर की जांच तो होनी ही चाहिए. चूंकि जिस रास्ते से हाइवा आ रहा था वहां आधा दर्जन अवैध माइंस का संचालन होता है. रात के समय में ही यहां से पत्थर निकलता है और कई हाइवा में लोड कर उसे अलग - अलग स्टोन क्रशरों में भेजा जाता है. लोगों का कहना है कि डुमरी से पत्थर लोड करना, फिर पत्थर को नवलशाही लेकर जाना गले से उतरने वाली बात ही नहीं है. चूंकि डुमरी से नवलशाही की दूरी लगभग 85 किमी है. डुमरी से नवलशाही जाने के लिए मुख्य रास्ता खोरी महुआ होकर है. इसके अलावा एक दो ब्रांच रोड भी हैं, लेकिन दूरी लगभग बराबर है.

इसी तरह डुमरी से किसगो की दूरी लगभग 77 किमी है. डुमरी की तरफ से किसगो जाने के लिए मुख्य रास्ता खोरी महुआ होकर ही है. वहीं किसगो से नवलशाही की दूरी लगभग 35 किमी है. दूसरी बात है कि नवलशाही से नजदीक कई वैध खदान भी संचालित हैं. ऐसे में डुमरी से पत्थर लोड करने की क्या वजह हो सकती है. चलिए वजह हो भी सकती है और पत्थर को उठाया भी डुमरी के खदान से गया हो, लेकिन फिर 70 किमी अधिक दूरी तय करने की जरूरत चालक को क्यूं पड़ी. ऐसे में हाइवा चालक-संचालक का तर्क खुद ही कई सवाल खड़े करता है.

ऐसे हो सकती है जांच

जलाए गए हाइवा में लोड पत्थर वैध खदान का है या अवैध खदान का इसकी जांच प्रशासन कर सकता है. जानकार बताते हैं कि जिस माइंस का कागजात होने का दावा किया जा रहा है, वहां जाकर पुलिस पड़ताल कर सकती है. इसके अलावा डुमरी टोल या डुमरी से किसगो के बीच लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल कर भी यह साफ हो सकता है कि चालक-संचालक कितना सच बोल रहा है.

वाहन दुर्घटना में महिला की मौत हो गई थी. बाद में वाहन में आग लगा दिया गया. वाहन के मालिक या चालक द्वारा जो भी कागजात दिए गए हैं उसका अध्ययन किया जाएगा. उस चालान की भी जांच होगी जो दी गई है. कहीं भी गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई तय है”.-अनिमेष कुमार, एसडीएम, खोरी महुआ

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गिरिडीह में अवैध पत्थर का कारोबार
TRANSPORT OF ILLEGALLY MINED STONES

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