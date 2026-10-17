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अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के अंदर से ही उठने लगे सवाल, जानें क्या है पूरा माजरा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलते झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश सिंह . ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी ने पिछले तीन महीनों में पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र साव, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू और प्रदेश सचिव अमरेंद्र सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है. इसके तहत योगेंद्र साव को जहां 03 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो अभिलाष साहू और अमरेंद्र सिंह निलंबित हैं. अभिलाष साहू का निलंबन रद्द होने के बाद जब विवाद हुआ तो फिर उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया.

इस संबंध में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी कहते हैं कि पार्टी की नीति-सिद्धांतों के खिलाफ जाकर बयानबाजी और कार्य करने पर पार्टी का रुख बहुत कड़ा है, लेकिन अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस वाली झारखंड कांग्रेस में अब सवाल यह उठने लगे हैं कि बरही से भाजपा विधायक मनोज यादव के साथ जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने नतमस्तक होने वाले प्रदेश महासचिव महेश सिंह की शिकायत अनुशासन कमेटी से करने के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?