अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के अंदर से ही उठने लगे सवाल, जानें क्या है पूरा माजरा
आनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 17, 2026 at 7:08 PM IST
रांची: झारखंड कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी ने पिछले तीन महीनों में पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र साव, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू और प्रदेश सचिव अमरेंद्र सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है. इसके तहत योगेंद्र साव को जहां 03 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो अभिलाष साहू और अमरेंद्र सिंह निलंबित हैं. अभिलाष साहू का निलंबन रद्द होने के बाद जब विवाद हुआ तो फिर उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया.
इस संबंध में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी कहते हैं कि पार्टी की नीति-सिद्धांतों के खिलाफ जाकर बयानबाजी और कार्य करने पर पार्टी का रुख बहुत कड़ा है, लेकिन अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस वाली झारखंड कांग्रेस में अब सवाल यह उठने लगे हैं कि बरही से भाजपा विधायक मनोज यादव के साथ जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने नतमस्तक होने वाले प्रदेश महासचिव महेश सिंह की शिकायत अनुशासन कमेटी से करने के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
जगदीश साहू को अनुशासन कमेटी से उम्मीद
इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस के नेता जगदीश साहू ने कहा कि जिस भाजपा के साथ हमारे नेता राहुल गांधी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने नतमस्तक होने वाले प्रदेश महासचिव महेश सिंह पर कार्रवाई की मांग अनुशासन कमेटी से की गई है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब आगे अनुशासन कमेटी बैठेगी तो उनपर जरूर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश सिंह ने दी सफाई
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन से उनकी हुई मुलाकात को महज संयोग बताते हुए कहा कि हम पर भाजपा से मिले होने का शक भी नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि वे 14 सालों तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं और पार्टी के महामंत्री रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि बरही विधायक मनोज यादव से पुराने संबंध की वजह से पटना एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो गई थी.इसका कोई गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए.
अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव पर उठे सवाल
अब सवाल उठता है कि अगर गठबंधन सरकार और हेमंत सोरेन पर तीखे बयानबाजी के लिए अगर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं तो फिर झामुमो पर भाजपा से साठ-गांठ का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री और पलामू के दिग्गज नेता केएन त्रिपाठी और कोल्हान के बड़े कांग्रेसी नेताओं में से एक प्रदीप बलमुचू पर अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है. ऐसे में पार्टी के अंदर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव पर सवाल उठने लगे हैं.
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