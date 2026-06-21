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वाहन चालक भर्ती मामले में मेरिट सूची पर उठे सवाल, गलत सूचना भरने वाले अभ्यार्थी होंगे बाहर

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की वाहन चालक भर्ती परीक्षा की मेरिट सूची जारी होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया से लेकर बेरोजगार संगठनों तक मेरिट सूची में दर्ज नामों, जेंडर और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मेरिट सूची में प्रदर्शित अधिकांश विवादित जानकारियां आयोग की गलती नहीं बल्कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर दर्ज की गई हैं. आयोग ने साफ संकेत दिए हैं कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान गलत सूचना देने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और भविष्य में उन्हें आयोग की परीक्षाओं से डिबार करने पर भी विचार किया जा सकता है.

दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वाहन चालक/प्रवर्तन चालक के 75 पदों पर भर्ती के लिए 31 मई 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी. आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी 2 जून को जारी की गई थी, जिस पर 3 जून से 7 जून तक ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त हुईं. विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों के परीक्षण के बाद संशोधित उत्तर कुंजी तैयार की गई और उसके आधार पर 75 रिक्त पदों के सापेक्ष छह गुना अभ्यर्थियों की अनंतिम श्रेष्ठता सूची जारी की गई है. यानी ड्राइविंग दक्षता परीक्षा के लिए कुल 450 अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा.मेरिट सूची जारी होने के साथ ही सबसे पहले कुछ नामों को लेकर विवाद शुरू हुआ.

सूची में शामिल एक्सप्लोर ज्ञान और OKOL जैसे नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए. कई लोगों ने इसे आयोग की बड़ी चूक बताते हुए सवाल उठाए कि आखिर ऐसे नाम सरकारी भर्ती की मेरिट सूची में कैसे पहुंच गए. मामला तूल पकड़ने लगा तो आयोग को सामने आकर सफाई देनी पड़ी. आयोग का कहना है कि ये नाम किसी टाइपिंग त्रुटि या डेटा एंट्री की गलती का परिणाम नहीं हैं, बल्कि संबंधित अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरते समय स्वयं यही नाम दर्ज किए थे. आयोग ने स्पष्ट किया कि मेरिट सूची तैयार करते समय आवेदन पत्र में उपलब्ध सूचनाओं को ही यथावत प्रदर्शित किया गया है.

विवाद यहीं नहीं थमा, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भी मेरिट सूची में कई अभ्यर्थियों के जेंडर को लेकर सवाल उठाए. संघ की ओर से आरोप लगाया गया कि कुछ महिला अभ्यर्थियों को पुरुष और कुछ पुरुष अभ्यर्थियों को महिला दर्शाया गया है, जिससे मेरिट सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं. इस पर भी आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि जेंडर संबंधी सभी प्रविष्टियां अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के दौरान भरी गई जानकारी के अनुसार ही प्रदर्शित की गई हैं. आयोग का दावा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन थी और अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज विवरण को ही रिकॉर्ड का आधार बनाया गया.

इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों के हवाले से यह आरोप भी सामने आया कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम मेरिट सूची में नहीं हैं जबकि अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले उम्मीदवार सूची में शामिल हो गए हैं. बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे को भी उठाते हुए चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए. आयोग का कहना है कि कई अभ्यर्थी केवल उत्तर कुंजी के आधार पर अपने संभावित अंकों का आकलन कर रहे हैं, जबकि वास्तविक मूल्यांकन में ओएमआर शीट पर गलत भराव, एक से अधिक उत्तर चिह्नित करना, अधूरी प्रविष्टियां या दूसरी तकनीकी कारणों से अंक प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे मामलों में यदि कोई अभ्यर्थी आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराता है तो उसका परीक्षण कराया जा सकता है.