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वाहन चालक भर्ती मामले में मेरिट सूची पर उठे सवाल, गलत सूचना भरने वाले अभ्यार्थी होंगे बाहर

वाहन चालक भर्ती को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर कई तरह की त्रुटियां करने के आरोप लग रहे हैं.

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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 21, 2026 at 9:40 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की वाहन चालक भर्ती परीक्षा की मेरिट सूची जारी होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया से लेकर बेरोजगार संगठनों तक मेरिट सूची में दर्ज नामों, जेंडर और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मेरिट सूची में प्रदर्शित अधिकांश विवादित जानकारियां आयोग की गलती नहीं बल्कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर दर्ज की गई हैं. आयोग ने साफ संकेत दिए हैं कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान गलत सूचना देने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और भविष्य में उन्हें आयोग की परीक्षाओं से डिबार करने पर भी विचार किया जा सकता है.

दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वाहन चालक/प्रवर्तन चालक के 75 पदों पर भर्ती के लिए 31 मई 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी. आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी 2 जून को जारी की गई थी, जिस पर 3 जून से 7 जून तक ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त हुईं. विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों के परीक्षण के बाद संशोधित उत्तर कुंजी तैयार की गई और उसके आधार पर 75 रिक्त पदों के सापेक्ष छह गुना अभ्यर्थियों की अनंतिम श्रेष्ठता सूची जारी की गई है. यानी ड्राइविंग दक्षता परीक्षा के लिए कुल 450 अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा.मेरिट सूची जारी होने के साथ ही सबसे पहले कुछ नामों को लेकर विवाद शुरू हुआ.

सूची में शामिल एक्सप्लोर ज्ञान और OKOL जैसे नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए. कई लोगों ने इसे आयोग की बड़ी चूक बताते हुए सवाल उठाए कि आखिर ऐसे नाम सरकारी भर्ती की मेरिट सूची में कैसे पहुंच गए. मामला तूल पकड़ने लगा तो आयोग को सामने आकर सफाई देनी पड़ी. आयोग का कहना है कि ये नाम किसी टाइपिंग त्रुटि या डेटा एंट्री की गलती का परिणाम नहीं हैं, बल्कि संबंधित अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरते समय स्वयं यही नाम दर्ज किए थे. आयोग ने स्पष्ट किया कि मेरिट सूची तैयार करते समय आवेदन पत्र में उपलब्ध सूचनाओं को ही यथावत प्रदर्शित किया गया है.

विवाद यहीं नहीं थमा, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भी मेरिट सूची में कई अभ्यर्थियों के जेंडर को लेकर सवाल उठाए. संघ की ओर से आरोप लगाया गया कि कुछ महिला अभ्यर्थियों को पुरुष और कुछ पुरुष अभ्यर्थियों को महिला दर्शाया गया है, जिससे मेरिट सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं. इस पर भी आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि जेंडर संबंधी सभी प्रविष्टियां अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के दौरान भरी गई जानकारी के अनुसार ही प्रदर्शित की गई हैं. आयोग का दावा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन थी और अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज विवरण को ही रिकॉर्ड का आधार बनाया गया.

इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों के हवाले से यह आरोप भी सामने आया कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम मेरिट सूची में नहीं हैं जबकि अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले उम्मीदवार सूची में शामिल हो गए हैं. बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे को भी उठाते हुए चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए. आयोग का कहना है कि कई अभ्यर्थी केवल उत्तर कुंजी के आधार पर अपने संभावित अंकों का आकलन कर रहे हैं, जबकि वास्तविक मूल्यांकन में ओएमआर शीट पर गलत भराव, एक से अधिक उत्तर चिह्नित करना, अधूरी प्रविष्टियां या दूसरी तकनीकी कारणों से अंक प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे मामलों में यदि कोई अभ्यर्थी आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराता है तो उसका परीक्षण कराया जा सकता है.

फिलहाल जारी की गई सूची अनंतिम है और इसमें आवेदन पत्र के आधार पर उपलब्ध जानकारियां ही दर्शाई गई हैं. अभी यह चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं है. मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को पहले वाहन संचालन दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा और उसके बाद विस्तृत दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा. इसी चरण में आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियों का मिलान मूल अभिलेखों से किया जाएगा.
-जीएस मर्तोलिया,अध्यक्ष, यूकेएसएसएससी-

जीएस मर्तोलिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी गलत नाम, गलत जेंडर, गलत शैक्षिक जानकारी या अन्य किसी प्रकार की भ्रामक सूचना देकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ है तो उसे किसी भी स्थिति में लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी तत्काल निरस्त की जाएगी. आयोग इस बात पर भी विचार कर रहा है कि जानबूझकर गलत जानकारी देने वालों को भविष्य में आयोग की अन्य भर्तियों से भी प्रतिबंधित किया जाए ताकि भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे.

दरअसल आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में भी स्पष्ट किया गया है कि वाहन संचालन दक्षता परीक्षा की तिथि अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहने की अपील की है. वहीं अब मेरिट सूची को लेकर उठे विवादों ने भर्ती प्रक्रिया को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. एक ओर बेरोजगार संगठन चयन प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं तो दूसरी ओर आयोग यह साबित करने में जुटा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संचालित की जा रही है.

फिलहाल सबकी नजरें आगामी ड्राइविंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन पर टिकी हैं. यही वह चरण होगा जहां यह स्पष्ट हो जाएगा कि मेरिट सूची में दिखाई दे रही विसंगतियां वास्तव में आयोग की गलती हैं या फिर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के दौरान दी गई गलत जानकारियों का परिणाम. आयोग के सख्त रुख को देखते हुए इतना तय माना जा रहा है कि गलत सूचना देकर भर्ती में जगह बनाने की कोशिश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली है.

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