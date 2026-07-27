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स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस ने उठाए बस्तर में सवाल, ज्यादा बिजली बिल आने का लगाया आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी

स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस ने उठाए बस्तर में सवाल ( ETV Bharat )