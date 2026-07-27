स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस ने उठाए बस्तर में सवाल, ज्यादा बिजली बिल आने का लगाया आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल दो से तीन गुना तक बढ़ गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 27, 2026 at 8:57 PM IST
बस्तर: जगदलपुर में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय, जगदलपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल दो से तीन गुना तक बढ़ गए हैं.
स्मार्ट मीटर पर सवाल
कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हुए सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जल्द अगर इसपर कार्रवाई नहीं की गई तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे. कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बिल बढ़कर आ रहा है. गरीब आदमी बिजली बिल चुकाने में असमर्थ है.
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने दी चेतावनी
नगर निगम नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं. जिसके बाद लोगों के बिजली बिल दो से तीन गुना तक बढ़कर आ रहे हैं. बिजली बिल के माध्यम से आम जनता से वसूली की जा रही है. कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पर अभियान चला रही है. इसके बाद हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा और फिर बिजली विभाग के कार्यालयों का चरणबद्ध घेराव किया जाएगा.
आंदोलन की कही बात
कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी बिजली विभाग और सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, तो कांग्रेस आंदोलन को और उग्र करेगी और विरोध स्वरूप स्मार्ट मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के कार्यालयों में फेंके जाएंगे. कांग्रेस नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य है. छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों को कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराता है. कांग्रेस का कहना है कि इसके बावजूद प्रदेश के ही उपभोक्ताओं को महंगी बिजली दी जा रही है, जो आम जनता के साथ अन्याय है.
जगदलपुर जेल की सलाखों के बीच सात फेरों का अनोखा संगम, सात महीने पहले थे आरोपी और पीड़िता, अब बने जीवनसाथी
प्रयास विद्यालय में व्यवस्था पर सवाल, जगदलपुर में छात्रों का हंगामा, पढ़ाई से लेकर हॉस्टल तक उठीं गंभीर शिकायतें
NEET पेपर लीक के विरोध में जगदलपुर में 2 युवाओं की भूख हड़ताल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग