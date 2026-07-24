प्लेस ऑफ सेफ्टी की सुरक्षा भगवान भरोसे, सरगुजा में तीसरी बार भागे अपचारी बालक
सरगुजा में बाल सुधार गृह की सुरक्षा अब भगवान भरोसे दिख रही.एक बार फिर अपचारी बालक प्लेस ऑफ सेफ्टी से फरार हो चुके हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 24, 2026 at 12:00 PM IST
सरगुजा : बाल सुरक्षा और इसके सुधार के लिए बने संस्थान सरगुजा में मजाक बन चुके हैं. आए दिन बाल सुधार गृह से बच्चे फरार हो रहे हैं. लेकिन ना तो किसी पर जवाबदेही तय है और ना ही घटनाओं पर लगाम लग पा रही है.
बाल सुधार गृह से तीसरी बार भागे अपचारी बालक
शुक्रवार की सुबह 5:45 बजे फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी से 3 बच्चे फरार हो गए हैं. इस बार रोशनदान तोड़कर सजा पा चुके 3 अपचारी बालक फरार हुए हैं. इससे पूर्व बाल संप्रेक्षण गृह से 11 और 13 बच्चे फरार हो चुके हैं. इन दोनों ही संस्थानों में सुरक्षा और संचालन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.
सुबह 5 बजकर 45 मिनट पर योगा के समय बाथरूम जाने के लिए अपचारी बालकों को खोला गया, लेकिन ये बाथरूम का रोशनदान तोड़कर भाग गए. एसडीएम आई हुई हैं, जांच की जा रही है. ये आदतन बदमाश हैं, एक बलरामपुर का है जो 6 बार बाल सुधार गृह में आ चुका है. दो कोरिया के हैं जिन्होंने जज के घर में चोरी की थी- नीतू राम कुश्वाहा,परिवीक्षा अधिकारी
सुरक्षा व्यवस्था पर अब खड़े हुए सवाल
विचाराधीन अपचारी को बाल संप्रेक्षण गृह और सजा पा चुके बालकों को प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है. लेकिन पहले बाल संप्रेक्षण गृह से एक महीने के अंदर दो बार और इसी महीने तीसरी बार प्लेस ऑफ सेफ्टी से बच्चे फरार हो चुके हैं.
दो बार पहले भी भाग चुके हैं अपचारी बालक
इससे पहले 14 जुलाई को 13 अपचारी बालक बाल संप्रेक्षण गृह का गेट तोड़कर फरार हो गए थे. इसके पहले 23 जून को भी बाल सम्प्रेक्षण गृह की खिड़की तोड़कर 11 अपचारी बालक भागे थे. एक महीने के भीतर दूसरी घटना से बाल सम्प्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.
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