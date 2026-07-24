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प्लेस ऑफ सेफ्टी की सुरक्षा भगवान भरोसे, सरगुजा में तीसरी बार भागे अपचारी बालक

सरगुजा : बाल सुरक्षा और इसके सुधार के लिए बने संस्थान सरगुजा में मजाक बन चुके हैं. आए दिन बाल सुधार गृह से बच्चे फरार हो रहे हैं. लेकिन ना तो किसी पर जवाबदेही तय है और ना ही घटनाओं पर लगाम लग पा रही है.







बाल सुधार गृह से तीसरी बार भागे अपचारी बालक

शुक्रवार की सुबह 5:45 बजे फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी से 3 बच्चे फरार हो गए हैं. इस बार रोशनदान तोड़कर सजा पा चुके 3 अपचारी बालक फरार हुए हैं. इससे पूर्व बाल संप्रेक्षण गृह से 11 और 13 बच्चे फरार हो चुके हैं. इन दोनों ही संस्थानों में सुरक्षा और संचालन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

प्लेस ऑफ सेफ्टी की सुरक्षा भगवान भरोसे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)