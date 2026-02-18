ETV Bharat / state

आज ही बांट दिए गए कल होने वाली परीक्षा के प्रश्नपत्र, कोडरमा के जेजे कॉलेज में एलएलबी परीक्षा में बड़ी लापरवाही

कोडरमा: विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लॉ सेमेस्टर 2 की परीक्षा दे रहे छात्रों ने जेजे कॉलेज में कल की परीक्षा के प्रश्नपत्र बांटे जाने का विरोध किया. उन्होंने बताया कि आज की परीक्षा की जगह उन्हें 19 तारीख के प्रश्नपत्र दिए गए.

छात्रों ने बताया कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय 16 से 21 तारीख तक लॉ सेमेस्टर 2 की परीक्षा आयोजित कर रही है. आज लॉ ऑफ क्राइम 2 की परीक्षा होनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने अगले दिन (19 फरवरी) होने वाली CPC के प्रश्नपत्र बांट दिए. जैसे ही छात्र परीक्षा देने बैठे और कॉलेज ने उन्हें प्रश्नपत्र दिए, वे चौंक गए.

जानकारी देते प्रिंसिपल (Etv Bharat)

उन्हें पता चला कि उन्हें लॉ ऑफ क्राइम 2 की जगह CPC (सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन्स एक्ट) का प्रश्नपत्र मिला है. आक्रोशित छात्रों ने जगन्नाथ जैन कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल को इसकी जानकारी दी.

हालांकि, प्रिंसिपल मिथिलेश उपाध्याय ने सभी छात्रों से प्रश्नपत्र वापस ले लिए और तुरंत विनोबा भावे विश्वविद्यालय मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दी. इसके बाद छात्रों को आज का एग्जाम कैंसिल होने की जानकारी दी गई. विश्वविद्यालय की इस बड़ी लापरवाही से छात्रों में काफी आक्रोश है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने बिना किसी गैप के सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम शेड्यूल तैयार किया था, जो पूरी तरह से गलत था.