कबीरधाम में वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल, बायसन शिकार मामले में गिरफ्तारी, लेकिन शिकारी हैं सक्रिय

कबीरधाम : कबीरधाम जिले में पिछले कुछ महीनों से जंगली जीवों का शिकार हो रहा था. इसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने बायसन शिकार मामले का खुलासा किया है. इस मामले में वन विभाग की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है,जो रिश्ते में जीजा साला है.दोनों ने सोमवार को तार बिछाकर जंगल के अंदर करंट फैलाया,जिसकी चपेट में आने से दो बायसन की मौत हो गई थी. वन विभाग ने इसे विभागीय लापरवाही मानते हुए संबंधित वन परिक्षेत्र के बीट गार्ड को भी निलंबित किया है.साथ ही साथ फॉरेस्ट रेंजर को भी अल्टीमेटम दिया गया है.



करंट लगाकर बायसन की ली गई जान

इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएफओ निखिल अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को कवर्धा वन परिक्षेत्र के बोकरखार जंगल अंतर्गत बीट क्रमांक 47 में दो बायसन की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों बायसन की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू की गई.

कबीरधाम में वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बायसन शिकार मामले में दो गिरफ्तार

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व से डॉग स्क्वायड की सहायता ली गई. टीम पास के ही गांव तक गई, जहां दो लोगों को हिरासत में लिया गया. दसरु और कुंवर सिंह दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं. जब वन विभाग की टीम ने घर की तलाशी ली तो आरोपियों के कब्जे से करंट लगाने में उपयोग किया गया जीआई तार, कुल्हाड़ी, पूर्व में शिकार किए गए जंगली सूअर का मांस, दांत और मोर के पैर बरामद किए गए हैं. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है.