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शिक्षकों ने फिर छेड़ा ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा, पदोन्नति के डेढ़ साल बाद भी काउंसलिंग नहीं होने से शिक्षक परेशान

शैक्षिक सम्मेलन में नई शिक्षा नीति, शिक्षा में गुणात्मक सुधार और शिक्षक स्व आचार संहिता सहित विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा हुई.

Rajasthan Teachers Issue
जयपुर में विभिन्न मुद्दों को लेकर जुटे शिक्षक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 7:19 PM IST

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जयपुर: प्रतियोगिता परीक्षाओं में हर रविवार को लगाई जा रही ड्यूटी से राहत देने, पदोन्नति के बाद लंबित काउंसलिंग, स्कूलों में रिक्त पद भरने और स्टाफिंग पैटर्न लागू करने जैसे मुद्दों को शिक्षक संघ सियाराम के शैक्षिक सम्मेलन में उठाया गया. साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जल्द लागू करने और जर्जर स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था करने को लेकर शिक्षकों ने प्रस्ताव तैयार किया.

राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) की ओर से आयोजित शैक्षिक सम्मेलन में नई शिक्षा नीति, शिक्षा में गुणात्मक सुधार और शिक्षक स्व आचार संहिता सहित विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा हुई. इस संबंध में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष नवीन शर्मा ने कहा कि श्रम कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को सात दिन में एक दिन आराम मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षकों को लगातार दोनों पारियों में परीक्षा ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है. ऐसे में शिक्षकों को एक भी रविवार को अवकाश नहीं मिल पाता. ऐसे में उन्होंने शिक्षकों की ड्यूटी रोस्टर के आधार पर लगाने की मांग की, ताकि उन्हें भी नियमित रूप से अवकाश मिल सके.

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पदोन्नति के डेढ़ साल बाद भी काउंसलिंग नहीं : नवीन शर्मा ने कहा कि पदोन्नति के बाद करीब डेढ़ साल का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है. खासकर सेकंड ग्रेड से व्याख्याता बने शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि एक ही विद्यालय में दो से तीन प्रिंसिपल और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से जुड़े अधिकारी पदस्थापित हैं, जबकि दूसरी ओर शिक्षकों की कमी बनी हुई है. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द स्टाफिंग पैटर्न लागू करने और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने की मांग की. उनका कहना है कि पदों के समुचित आवंटन और शिक्षकों की उपलब्धता में असंतुलन के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

जर्जर घोषित स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था पर सवाल : नवीन शर्मा ने कहा कि सरकार ने कई स्कूलों को जर्जर घोषित कर दिया है. शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी स्थिति में बच्चों को संबंधित भवन में नहीं बैठाया जाए, लेकिन इसके साथ पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है. स्कूलों को किराए का भवन तलाशने या अन्य व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि किराए का भुगतान कौन करेगा, जबकि विद्यालयों के पास इसके लिए बजट उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को जर्जर घोषित स्कूलों के लिए तत्काल वैकल्पिक भवन और आवश्यक बजट उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो.

पढ़ें : जयपुर: विवाद के बाद स्कूल शिफ्ट, शिक्षक संघ ने चेताया-बाहरी दखल और शिक्षकों का अपमान बर्दाश्त नहीं

ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी : उन्होंने कहा कि सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी अब तक लागू नहीं हो पाई है. वर्तमान सरकार को भी करीब ढाई साल हो चुके हैं, जबकि घोषणा पत्र में ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लेख किया गया था. इसके बावजूद इसे धरातल पर नहीं उतारा जा सका है. उन्होंने इसे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ अन्याय बताते हुए जल्द नीति लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है और एक जनवरी से ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की बात कही है. यदि इस बार भी पॉलिसी लागू नहीं होती है तो तृतीय श्रेणी शिक्षक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

शिक्षकों के व्यवहार और नैतिकता पर भी मंथन : वहीं, संघ के प्रवक्ता मुकेश मीणा ने कहा कि शिक्षकों के व्यवहार और नैतिकता पर भी काम किया जा रहा है, ताकि शिक्षक नैतिक मूल्यों के आधार पर विद्यार्थियों के सामने उदाहरण पेश कर सकें. शिक्षकों के आचरण का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ता है. इस विषय पर भी मंथन किया गया है.

संघ की प्रमुख मांगें :

  • शिक्षकों की प्रतियोगी परीक्षा ड्यूटी रोस्टर के आधार पर लगाई जाए, ताकि उन्हें साप्ताहिक अवकाश मिल सके.
  • पदोन्नति के बाद लंबित काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए.
  • स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न लागू कर रिक्त पद भरे जाएं.
  • तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जल्द लागू की जाए.
  • थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए लागू किए गए CTET में शिथिलता दी जाए.
  • जर्जर घोषित स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक भवन और बजट की व्यवस्था की जाए.
  • पीईओ को 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाए.

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