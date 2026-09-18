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शिक्षकों ने फिर छेड़ा ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा, पदोन्नति के डेढ़ साल बाद भी काउंसलिंग नहीं होने से शिक्षक परेशान

जयपुर में विभिन्न मुद्दों को लेकर जुटे शिक्षक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रतियोगिता परीक्षाओं में हर रविवार को लगाई जा रही ड्यूटी से राहत देने, पदोन्नति के बाद लंबित काउंसलिंग, स्कूलों में रिक्त पद भरने और स्टाफिंग पैटर्न लागू करने जैसे मुद्दों को शिक्षक संघ सियाराम के शैक्षिक सम्मेलन में उठाया गया. साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जल्द लागू करने और जर्जर स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था करने को लेकर शिक्षकों ने प्रस्ताव तैयार किया. राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) की ओर से आयोजित शैक्षिक सम्मेलन में नई शिक्षा नीति, शिक्षा में गुणात्मक सुधार और शिक्षक स्व आचार संहिता सहित विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा हुई. इस संबंध में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष नवीन शर्मा ने कहा कि श्रम कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को सात दिन में एक दिन आराम मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षकों को लगातार दोनों पारियों में परीक्षा ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है. ऐसे में शिक्षकों को एक भी रविवार को अवकाश नहीं मिल पाता. ऐसे में उन्होंने शिक्षकों की ड्यूटी रोस्टर के आधार पर लगाने की मांग की, ताकि उन्हें भी नियमित रूप से अवकाश मिल सके. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) पदोन्नति के डेढ़ साल बाद भी काउंसलिंग नहीं : नवीन शर्मा ने कहा कि पदोन्नति के बाद करीब डेढ़ साल का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है. खासकर सेकंड ग्रेड से व्याख्याता बने शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि एक ही विद्यालय में दो से तीन प्रिंसिपल और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से जुड़े अधिकारी पदस्थापित हैं, जबकि दूसरी ओर शिक्षकों की कमी बनी हुई है. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द स्टाफिंग पैटर्न लागू करने और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने की मांग की. उनका कहना है कि पदों के समुचित आवंटन और शिक्षकों की उपलब्धता में असंतुलन के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है.