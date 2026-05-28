ETV Bharat / state

सीतामणी में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल, वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस, 3 युवकों को पकड़ा

मारपीट में घायल युवक की हालत गंभीर हो गई. 26 मई को इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. तब जाकर पुलिस हरकत में आई और अब 28 मई को तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके जुलूस निकाला गया है. पुलिस ने करीब 8 दिन बाद यह कार्रवाई की है.

कोरबा : शहर के सीतामणी चौक में बीच सड़क युवक को अधमरा होने तक बेरहमी से पीटने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. घटना के आंठवे दिन बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. 20 मई की रात करीब 10:45 बजे इस वारदात को दर्जन भर से अधिक युवकों ने अंजाम दिया था. घटना की सूचना पुलिस को उसी रात मिल गई थी लेकिन तब एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी.

कोतवाली थाना अंतर्गत रमेश गली सीतामणी निवासी रोशन शर्मा 20 मई को रात करीब 10:45 बजे सीतामणी चौक से कुछ सामान लेने गया था. सीतामणी चौक में डिक्सेना दुकान से सामान लेकर वह निकला ही था कि उसी समय सीतामणी के नागेश मद्रासी, रिंकू यादव, आलोक यादव और अन्य लोग आए. उसके बाद उन लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर रोशन शर्मा से गाली गलौच करना शुरू कर दिया. जान से मारने की धमकी देते हुए इन लोगों ने हाथ-मुक्का, ईटा एवं पंचिंग से मारपीट किये.

मारपीट में रोशन शर्मा हुआ घायल

मारपीट से रोशन शर्मा के सिर, चेहरा, सीने और पूरे बदन में चोट आयी, घटना के बाद रोशन शर्मा को थाना कोतवाली से जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया. रोशन को 14 टांके लगे है. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में इलाज के लिए उसे रायपुर रेफर किया गया. वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित के भाई रजनीश शर्मा की रिपोर्ट पर नागेश मद्रासी, रिंकू यादव, आलोक यादव एवं अन्य लोग के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया. सभी के खिलाफ धारा 115(2)-, 296, 3(5)-, 351(3)-BNS के तहत जुर्म दर्ज किया गया था. जिन्हें 28 मई को गिरफ्तार किया गया

26 मई को दर्ज किया गया अपराध

घटना के संज्ञान में आने उपरांत जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के सख्त मार्गदर्शन में 26 मई को अपराध दर्ज किया गया. आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में जुर्म दर्ज किया गया.इसके पश्चात 28 मई को तीन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की इलाके में व्याप्त दहशत को कमजोर करने के लिए पुलिस ने इन तीनों अपराधियों का घटना स्थल से लेकर कोतवाली तक जुलूस निकाला गया.

सीतामणी चौक में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें कुछ लोग मिलकर वह मारपीट रहे हैं.इस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है- प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसपी, कोरबा

घटना के बाद स्थानीय युवक आजाद बख्श और मोहल्लेवासियों ने कोतवाली पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है. जिसमें अपराध के प्रभावी नियंत्रण की मांग की गई है. आजाद ने बताया कि घटना 20 मई की है. जब सीतामणी चौक में एक बच्चे को 20 से अधिक लोगों ने बेरहमी से मारा, उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए.

आजाद बख्श ने आगे कहा कि यह वीडियो जब वायरल हुआ तब सीएसपी साहब ने कहा कि वीडियो वायरल होने की वजह से अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन जब घटना वाले दिन युवक को लेकर एफआईआर करने लाया गया था, उस दिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया. सीतामणी में मोतीसागरपारा के लड़के लोगों का बहुत ज्यादा खौफ बढ़ गया है. वह पहले भी कृष्णा हत्याकांड में शामिल थे. जेल से छूटकर आए हैं और जब से आए हैं, तब से सीताममणी के इलाके में 8 से 10 स्थान पर मारपीट और हाफ मर्डर के केस को अंजाम दे चुके हैं.

जिस युवक को पीटा गया है, घटना में उसे 14 टांके लगे है. इस घटना में एक लड़के को और चोट आई है. जिनके पिताजी को हार्ट अटैक भी आ गया है. अपराधियों में ना तो पुलिस का कोई खौफ है. ना ही वह अपराध पर नियंत्रण कर पा रहे हैं- आजाद बख्श, निवासी, सीतामणी

पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में यह संदेश देना था कि गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. जुलूस के दौरान बदमाशों से पुलिस ने नारे लगवाए कि “गुंडागर्दी नहीं करेंगे, गुंडागर्दी करना पाप है. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर निकलकर यह नजारा देखते रहे. पुलिस का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से आम लोगों के मन में बैठे बदमाशों के डर को खत्म करने में मदद मिलेगी. जुलूस के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.