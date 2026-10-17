ETV Bharat / state

हॉर्वर्ड की ‘एएनआई-एएसआई' थ्योरी पर सवाल, डीएनए रिसर्च में साबित भारत में ब्राह्मण से लेकर दलित तक सबके पूर्वज एक

डीएनए रिसर्च में साबित, भारत में ब्राह्मण से लेकर दलित तक सबके पूर्वज एक. ( ETV Bharat )

वाराणसी: सदियों से भारतीयों को उत्तर और दक्षिण या 'आर्य और द्रविड़' के नाम पर बांटने वाली पश्चिमी थ्योरी पूरी तरह से भ्रामक है. हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रचारित 'एएनआई' (ऐन्सेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन) और 'एएसआई' (ऐन्सेस्ट्रल साउथ इंडियन) थ्योरी असल में कभी भारत मे अस्तित्व में थी ही नहीं, यह एक कंप्यूटर कन्स्ट्रक्ट है. यह सिर्फ अंग्रेजों की पुरानी 'रेसियल थ्योरी' (नस्लीय सिद्धांत) को एक नई चाशनी में लपेटकर परोसने की कोशिश है. यह बात आज यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे ने कही.

शुक्रवार, को बीएचयू के महिला महाविद्यालय स्थित 'प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व' विभाग के तत्वावधान में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन डॉ स्वतंत्र सिंह द्वारा किया गया.

डीएनए रिसर्च में साबित, भारत में ब्राह्मण से लेकर दलित तक सबके पूर्वज एक. (ETV Bharat) कार्यक्रम का मुख्य विषय भारतीय उपमहाद्वीप की सदियों पुरानी थ्योरीज को डीएनए रिसर्च कैसे बदल रहा है था. इसी मंच से मुख्य वक्ता प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे ने यूरोसेनट्रिक दावों को उनके ग्रुप द्वारा किए गए अध्ययनों से खारिज कर दिया. प्रो. चौबे ने अपने व्याख्यान में स्पष्ट किया कि भारतीय वैज्ञानिक लगातार अपने स्वतंत्र शोधों से इन विदेशी दावों को नकार रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को कृत्रिम खांचे (एएनआई-एएसआई) में बांटना हावर्ड की एक सोची-समझी साजिश है, जिसका उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना है. वास्तविकता यह है कि हज़ारों डीएनए सैंपल के अध्ययन से यह समझ आया है कि आनुवंशिक रूप से ऐसी कोई भी दो अलग-अलग नस्लें भारत में कभी नहीं रहीं. अपने दावों को वैज्ञानिक आधार देते हुए प्रो. चौबे ने मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता (इंडस वैली) के डीएनए पर हुए हालिया कार्यों का विस्तृत संदर्भ दिया.