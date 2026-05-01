ETV Bharat / state

बरेली में मौलाना की मौत पर उठे सवाल; पत्नी ने किया हत्या का दावा, पुलिस ने दी सफाई

बरेली में मौलाना की मौत पर उठे सवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: जिले में मौलाना तौसीफ रजा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मृतक के परिजनों और कुछ राजनैतिक-सामाजिक संगठनों ने मौलाना के साथ ट्रेन में मारपीट और फिर गाड़ी से फेंकने के आरोप लगाए हैं. अब बरेली पुलिस भी परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है. एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि 27 अप्रैल को सुबह 7:25 बजे कैंट पुलिस को पालपुर कमालपुर रेलवे ट्रैक के पास शव के होने की सूचना रेलवे की-मैन द्वारा दी गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान तौसीफ रजा निवासी किशनगंज बिहार के रूप में की. मृतक के मोबाइल नंबर से ही उसके परिजनों और बरेली के स्थानीय संपर्कों को घटना की जानकारी दी गई. किशनगंज बिहार से मृतक का परिवार आया तो उन्होंने भी ट्रेन से गिरने की वजह से मौत माना. अब परिजन मौलाना के साथ ट्रेन में मारपीट की आशंका जता रहे हैं. बरेली पुलिस ने तौसीफ के परिजनों से बातचीत की है. तहरीर मिलने पर परिवार को आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है. एसपी सिटी मानुष पारिक. (Video Credit: ETV Bharat) पहले माना गया हादसा: पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला हादसा प्रतीत हो रहा है. माना जा रहा था कि मौलाना ट्रेन के गेट पर थे और झपकी आने की वजह से अचानक गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था.