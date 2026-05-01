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बरेली में मौलाना की मौत पर उठे सवाल; पत्नी ने किया हत्या का दावा, पुलिस ने दी सफाई

एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास शव के होने की सूचना रेलवे की-मैन द्वारा दी गई थी.

बरेली में मौलाना की मौत पर उठे सवाल.
बरेली में मौलाना की मौत पर उठे सवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:28 AM IST

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बरेली: जिले में मौलाना तौसीफ रजा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मृतक के परिजनों और कुछ राजनैतिक-सामाजिक संगठनों ने मौलाना के साथ ट्रेन में मारपीट और फिर गाड़ी से फेंकने के आरोप लगाए हैं. अब बरेली पुलिस भी परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है.

एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि 27 अप्रैल को सुबह 7:25 बजे कैंट पुलिस को पालपुर कमालपुर रेलवे ट्रैक के पास शव के होने की सूचना रेलवे की-मैन द्वारा दी गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान तौसीफ रजा निवासी किशनगंज बिहार के रूप में की. मृतक के मोबाइल नंबर से ही उसके परिजनों और बरेली के स्थानीय संपर्कों को घटना की जानकारी दी गई.

किशनगंज बिहार से मृतक का परिवार आया तो उन्होंने भी ट्रेन से गिरने की वजह से मौत माना. अब परिजन मौलाना के साथ ट्रेन में मारपीट की आशंका जता रहे हैं. बरेली पुलिस ने तौसीफ के परिजनों से बातचीत की है. तहरीर मिलने पर परिवार को आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है.

एसपी सिटी मानुष पारिक. (Video Credit: ETV Bharat)

पहले माना गया हादसा: पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला हादसा प्रतीत हो रहा है. माना जा रहा था कि मौलाना ट्रेन के गेट पर थे और झपकी आने की वजह से अचानक गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था.

मामले की जांच की मांग: इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है. AIMIM प्रमुख अससुद्दीन ओवैसी ने रेलवे से इस घटना की जांच की मांग की है. ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की है.

मौलाना शाहबुद्दीन का आरोप है कि मौलाना तौसीफ 24-25 अप्रैल को बरेली शरीफ में आयोजित ताजुश्शरिया उर्स में शामिल होने आए थे. वापसी के दौरान वे बरेली जंक्शन से जनरल डिब्बे में सवार हुए थे. आरोप है कि बरेली कैंट क्षेत्र में ट्रेन पहुंचते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ लूटपाट और मारपीट की और उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया. इससे उनकी मौत हो गई.

पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप: मृतक की पत्नी तबस्सुम ने बयान दिया है कि मेरे पति ने घटना के समय मुझे वीडियो कॉल किया था. उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं. मैंने उनसे कहा कि ट्रेन में मौजूद अन्य लोगों से मदद मांगें, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की. मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोग उन्हें घसीट रहे थे और पीट रहे थे.

तबस्सुम ने पुलिस के बयान पर भी सवाल उठाए और कहा कि पुलिस कह रही है कि मेरे पति ट्रेन से अपने सामान और फोन के साथ गिर गए. यह बयान बेहद हास्यास्पद है. एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा जाता है और उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिलता है और पुलिस इसे सिर्फ एक हादसा बताकर मामला खत्म करना चाह रही है.

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