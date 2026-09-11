ETV Bharat / state

ये तस्वीर देख लीजिए CM साहब.. क्या ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे बिहार के नेताओं के बच्चे?

गया : बिहार के सरकारी स्कूलों की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तक आए दिन बयान देते रहते हैं. कहा जाता है कि स्कूलों को ऐसा बना दिया जाएगा कि अधिकारियों और नेताओं के बच्चे भी यहां पढ़ने आएंगे. लेकिन इन सबके बीच गया के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सामने आया है, जिसने तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है. विद्यालय में हाईटेक व्यवस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई के लिए सबसे अहम ब्लैकबोर्ड तक गायब है.

स्कूल का गेट बना ब्लैकबोर्ड

मामला गया जिले के गुरूआ प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय चकजलपा का है. इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड तक नहीं है. ऐसे में शिक्षक-शिक्षिका स्कूल के दरवाजे को ही ब्लैक बोर्ड की तरह उपयोग कर रहे हैं. दरवाजे पर ही चौक खली चल रही है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है, कि बंद दरवाजे पर लिखकर शिक्षक-शिक्षिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल

स्कूल की यह स्थिति शिक्षा विभाग के तमाम दावों पर गंभीर सवाल उठाता है. शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुदूरवर्ती स्कूलों की स्थिति आजकर नहीं सुधर सकी है. सवाल उठ रहे है कि जब सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड जैसी अत्यंत आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो पढ़ाई कैसे संचालित हो रही होगी?

कई तरह की सुविधाओं का अभाव

वहीं, इस मामले को लेकर सूत्र बताते हैं, कि काफी समय से यह स्थिति बनी हुई है. इस विद्यालय में ब्लैक बोर्ड नहीं है. बेंच भी पर्याप्त संख्या में नहीं है. बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है. इस विद्यालय में कई तरह की समस्याएं हैं, जो बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनती है. एमडीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. कहा जा रहा है कि नामांकित बच्चों में से कुछ बच्चे दोपहर का भोजन भी स्कूल में नहीं करते हैं. पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही साफ हो पाएगी.

"इस तरह का वीडियो हमारे संज्ञान में आया है. यह मामला अत्यंत गंभीर है. पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया या किया जा रहा है, इसकी छानबीन होगी. इस तरह की स्थिति के लिए जो कोई दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी."- जयशंकर सिंह, प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गुरुआ

फंड मिलने के बाद भी बदहाली

बिहार के सरकारी स्कूलों में विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए शिक्षा विभाग की ओर से हर साल बड़ी राशि उपलब्ध कराई जाती है. इसके तहत प्रत्येक स्कूल के रखरखाव और सुचारू संचालन के लिए एक निश्चित वार्षिक फंड जारी किया जाता है. इसके बावजूद चकजलपा स्कूल में ब्लैकबोर्ड जैसी अत्यंत आवश्यक सुविधा का न होना विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.