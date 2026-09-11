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ये तस्वीर देख लीजिए CM साहब.. क्या ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे बिहार के नेताओं के बच्चे?

गया के एक सरकारी स्कूल का हाल देखकर शिक्षा व्यवस्था के इंतजामों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. रिपोर्ट- रत्नेश

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बंद दरवाजा बना ब्लैकबोर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2026 at 2:11 PM IST

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गया : बिहार के सरकारी स्कूलों की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तक आए दिन बयान देते रहते हैं. कहा जाता है कि स्कूलों को ऐसा बना दिया जाएगा कि अधिकारियों और नेताओं के बच्चे भी यहां पढ़ने आएंगे. लेकिन इन सबके बीच गया के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सामने आया है, जिसने तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है. विद्यालय में हाईटेक व्यवस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई के लिए सबसे अहम ब्लैकबोर्ड तक गायब है.

स्कूल का गेट बना ब्लैकबोर्ड

मामला गया जिले के गुरूआ प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय चकजलपा का है. इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड तक नहीं है. ऐसे में शिक्षक-शिक्षिका स्कूल के दरवाजे को ही ब्लैक बोर्ड की तरह उपयोग कर रहे हैं. दरवाजे पर ही चौक खली चल रही है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है, कि बंद दरवाजे पर लिखकर शिक्षक-शिक्षिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल

स्कूल की यह स्थिति शिक्षा विभाग के तमाम दावों पर गंभीर सवाल उठाता है. शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुदूरवर्ती स्कूलों की स्थिति आजकर नहीं सुधर सकी है. सवाल उठ रहे है कि जब सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड जैसी अत्यंत आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो पढ़ाई कैसे संचालित हो रही होगी?

कई तरह की सुविधाओं का अभाव

वहीं, इस मामले को लेकर सूत्र बताते हैं, कि काफी समय से यह स्थिति बनी हुई है. इस विद्यालय में ब्लैक बोर्ड नहीं है. बेंच भी पर्याप्त संख्या में नहीं है. बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है. इस विद्यालय में कई तरह की समस्याएं हैं, जो बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनती है. एमडीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. कहा जा रहा है कि नामांकित बच्चों में से कुछ बच्चे दोपहर का भोजन भी स्कूल में नहीं करते हैं. पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही साफ हो पाएगी.

"इस तरह का वीडियो हमारे संज्ञान में आया है. यह मामला अत्यंत गंभीर है. पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया या किया जा रहा है, इसकी छानबीन होगी. इस तरह की स्थिति के लिए जो कोई दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी."- जयशंकर सिंह, प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गुरुआ

फंड मिलने के बाद भी बदहाली
बिहार के सरकारी स्कूलों में विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए शिक्षा विभाग की ओर से हर साल बड़ी राशि उपलब्ध कराई जाती है. इसके तहत प्रत्येक स्कूल के रखरखाव और सुचारू संचालन के लिए एक निश्चित वार्षिक फंड जारी किया जाता है. इसके बावजूद चकजलपा स्कूल में ब्लैकबोर्ड जैसी अत्यंत आवश्यक सुविधा का न होना विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

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उच्च माध्यमिक विद्यालय चकजलपा (ETV Bharat)

स्थानीय जनता के गंभीर सवाल

इस लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और वे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विद्यालय के विकास के लिए आने वाली राशि कहां खर्च की जा रही है. उनका कहना है कि अगर बजट मिलता है तो उसका असर स्कूल के बुनियादी ढांचे में क्यों नहीं दिखाई देता. बहरहाल, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होने के बाद ही वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

बिहार में सरकारी स्कूल

2025 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 43 हजार प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई होती है. इसके साथ ही उच्च शिक्षा के स्तर पर राज्य में 9,360 से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजूद हैं. इतनी बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता के बावजूद, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड और बेंच जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर लगातार प्रश्नचिह्न लगा रहा है.

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मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी ने क्या कहा था?

अप्रैल 2026 को बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था कि सरकारी स्कूल में अधिकारी और मंत्री के भी बच्चे पढ़ें, ऐसी व्यवस्था करनी है. जो हमारे ब्लॉक के स्कूल हैं, उसमें मॉडल स्कूल की स्थापना करना है. जिला में जिला स्कूलों को व्यवस्थित करना है.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

उन्होंने सदन में बयान देते हुए कहा था कई लोग आते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर के बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य कीजिए. मैं बाध्य तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस सरकार को यह व्यवस्था जरूर खड़ा करना है कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वंय सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे.

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