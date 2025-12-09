ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा में सुचारू रूप से चली प्रश्नकाल की कार्यवाही, शिक्षा-स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मसलों पर सरकार ने दिया जवाब

रांचीः झारखंड विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के कार्यवाही सुचारू रूप से चली. कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मेडिकल काउंसलिंग में हो रही घपलेबाजी का मामला उठाया. उन्होंने सदन से मांग की कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के पोर्टल को NPA के पोर्टल के साथ लिंक किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया की दोनों पोर्टल के लिंक नहीं होने की वजह से काउंसलिंग में धांधली हो रही है. लिहाजा, मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन का पालन होना चाहिए.

वहीं, भाजपा विधायक राज सिन्हा ने वृद्धों के बीच सपोर्टिंग डिवाइस ऑर्थोपेडिक कैलीपर्स की जगह मापने वाला वर्नियर कैलिपर्स खरीदने का मामला उठाया. मंत्री इरफान ने कहा कि जांच चल रही है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसको घोटाला नहीं कहा जा सकता क्योंकि महज 2 लाख 48 हजार 500 का सामान था. मंत्री ने माना कि लालदेव रजक नामक शख्स ने विभाग को गुमराह किया था.

झामुमो विधायक मो. ताजुद्दीन ने राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन नहीं होने से आम नागरिकों को दुर्घटना के समय आकस्मिक सुविधा नहीं मिलने का मामला उठाया. जिसकी वजह से लोगों को जान गंवाना पड़ता है. मंत्री इरफान ने कहा कि वह खुद स्पॉट पर जाकर मामले का निरीक्षण करेंगे. उन्होंने माना कि डॉक्टर की कमी की वजह से संचालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, इसको गंभीरता से देखा जाएगा.

भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित डिग्री कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नहीं रहने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि बिना कोई व्यवस्था किए बच्चों का दाखिला क्यों लिया गया। उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है.

इसके जवाब में मंत्री सुदिव्य ने कहा कि प्रभारी प्राचार्य को नियुक्त कर दिया गया है. छात्रों को दिक्कत जरूर हो रही है लेकिन बहाली की प्रक्रिया में वक्त लगता है, इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने पर CBI जांच और कोर्ट में मामला पहुंच जाता है. अगर अभिभावक चाहेंगे तो बच्चों को दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा.