इनफर्टिलिटी से हार्मोन की समस्या तक, 100 मर्ज की एक दवा, लोग कहते हैं जड़ी-बूटियों की रानी
जड़ी बूटियों की रानी है शतावरी, आदिवासी अंचलों में मिलने वाली चमत्कारी जड़ी-बूटी खो रही पहचान, फायदे सुनकर चौंक जाते हैं लोग. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 12:29 PM IST
शहडोल : मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में ऐसी-ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिन्हें प्रकृति का खजाना कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा. ऐसी ही जड़ी-बूटी है शतावरी जिसे 100 मर्ज की 1 दवा माना जाता है. शेड्यूल संभाग के अनूपपुर और अमरकंटक में ऐसी कई चमत्कारी जड़ी-बूटियों की भरमार है लेकिन जानकारी के अभाव में शतावरी जैसी चमत्कारी जड़ी-बूटियां अपनी पहचान और अस्तित्व खो रही हैं. आईए जानते हैं जड़ी-बूटियों की रानी कहे जाने वाली शतावरी को क्यों माना जात है 100 मर्ज की एक दवा और क्यों इस दवा की आयुर्वेद में है जबर्दस्त डिमांड.
शतावरी है कमाल की औषधि, लोगों को नहीं पहचान
जड़ी-बूटियों के जानकार जेट्ठू कोल कहते हैं, '' शतावर या शतावरी एक ऐसा पौधा है, जिसकी जड़ें बड़े काम की हैं, ये कई रोगों में इस्तेमाल की जाती है. आदिवासियों के बीच शतावरी की जड़ काफी लोकप्रिय है और इसका इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से किया जाता है. हालांकि, इस चमत्कारी जड़ी-बूटी के जानकार अब कम ही रह गए हैं और नई पीढ़ी के लोग इसके बारे में जानना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास अब इन चीजों के लिए समय नहीं है. ये देखकर निराशा होती है. लोगों के जानकारी के अभाव में आज कई जड़ी बूटियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं. उन्हीं में से एक जड़ी बूटियों की रानी शतावरी भी है.''
अमरकंटक के जंगलों में थी भरमार
शहडोल के सिया रोज गार्डन के संरक्षक आर पटेल ने बताया कि उन्होंने कुछ मात्रा में शतावरी के पौधे लगाकर रखे हैं. वे कहते हैं, '' औद्योगिक क्षेत्र में इसका काफी इस्तेमाल हुआ और काफी मात्रा में दोहन हुआ, लेकिन इसे संरक्षित करने की दिशा में किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो देसी शतावर है उसकी कई प्रजातियां हैं. इसमें छोटी भी होती है, मूसली जैसी लंबी-लंबी भी होती हैं. आदिवासी समाज के बीच ये काफी प्रचलित रही है, जो इसके बारे में जानते हैं वो आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं.''
इनफर्टिलिटी से लेकर हार्मोन की समस्या तक में प्रभावी
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि शतावरी का उपयोग इनफर्टिलिटी से लेकर हार्मोन की समस्या तक में होता है. वे कहते हैं, '' शतावरी की जड़ का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है. शतावरी का नाम शतावरी इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ सैंकड़ों होती हैं, और दूसरी बात ये कि इसके फायदों की वजह से इसे शतायु बनाने वाली दवा माना जाता है, इसलिए इसे शतावरी नाम दिया गया है. ये शरीर को ताकतवरी बनती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, स्त्रियों में हार्मोनल इंबैलेंस को सही करती है, पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या में लाभ पहुंचाती है. साथ ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर समेत अनेकों समस्याओं में लाभकारी होती है.''
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि शतावरी का चूर्ण दूध के साथ में क्षीर पाक विधि से लिया जाता है, शतावरी का जो चूर्ण है उसका काढ़ा भी बनाया जाता है. वहीं शतावरी घृत जो होता है वो नेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है.
हार्मोन्स, शारीरिक शक्ति समते कई तरह के लाभ होने की वजह से आयुर्वेद कंपनियां बड़ी तादाद में इसकी जड़े खरीदती हैं. शतावरी का चूर्ण मार्केट में महंगे दामोें पर बिकता है. वहीं, शतावरी कल्प ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है. अनेक मर्जों की दवा होने के कारण शतावरी का बहुत बड़ा मार्केट है.
पीली शतावरी ज्यादा ताकतवर
आयुर्वेद के जानकार कहते हैं कि शतावरी की मुख्यतः सफेद और पीली प्रजाति आयुर्वेद में उपयोग होती है. लेकिन पीली शतावरी ज्यादा ताकतवर होती है. जानकार आरके पटेल कहते हैं, '' जंगलों में खुदाई कर इस जड़ी बूटी का दोहन तो काफी किया गया है, अमरकंटक के जंगल में पहले ये पर्याप्त मात्रा में ये मिलती थी, लेकिन आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं. हमारी बातें अगर कोई सुन रहा है, तो जहां जंगलों में ये मिले तो आप खुदाई जरूर करिए, लेकिन उस पौधे के दो चार जड़ी उसमें जरूर छोड़ दें, जिससे उसमें ऑटोमेटिक पौधा फिर से तैयार हो जाता है.''
शतावरी की जड़ की गजब डिमांड
आरके पटेल कहते हैं, '' शतावरी की जड़ बिकती है, और इसकी जड़ ही सबसे ज्यादा उपयोगी होती है. मार्केट में आयुर्वेदिक कंपनिया इसकी जड़ को महंगे दामों पर खरीदती हैं. इसे उगाने वालों को इसके बहुत अच्छे दाम मिलते हैं. इसकी जड़ की कीमत 1500-1600 रु प्रति किलो होती है.''
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नेपाली शतवार भी खास
आरके पटेल कहते हैं, '' अब तो देसी शतावरी के अलावा अब नेपाली शतावरी भी आने लगी है, वो पीली होती है, वह उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है, इसका पौधा छोटा होता है. पहले शतावर को लोग अपने घरों में सजाने के लिए सजावटी पौधे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, बाड़ी में लोग किनारे किनारे लगा देते थे, इसका पेड़ देखने में भी काफी सुंदर होता है. वहीं, अब जानकारी के अभाव में लोग इस अद्भुत और चमत्कारी चीज को पहचान भी नहीं पाते.''