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लखनऊ: क्वीन मेरी अस्पताल में 10 महीने में 6664 प्रसव और 6359 सर्जरी

क्वीन मेरी अस्पताल ने 10 महीने में कराए 6664 प्रसव ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के क्वीन मेरी अस्पताल (प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग) का 94वां स्थापना दिवस शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया. इस मौके पर अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं, शोध और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों को साझा किया गया. जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच विभाग में 77005 मरीजों ने ओपीडी में परामर्श लिया, जबकि 6664 प्रसव कराए गए. वहीं 16359 सर्जरी की गई. विभाग ने इस दौरान रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करते हुए तीन सफल हिस्टेरेक्टॉमी भी की.

क्वीन मेरी अस्पताल की स्थापना चार नवंबर 1932 को हुई थी. देश के बड़े प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागों में शामिल यह अस्पताल हर साल करीब 10 हजार प्रसव कराता है. स्थापना दिवस पर विभागाध्यक्ष प्रो. अंजू अग्रवाल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 2025 में गंभीर स्थिति में पहुंचीं 1431 मरीजों को वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी. इनमें से 84.2 प्रतिशत मरीजों की जान बचाने में सफलता मिली.

क्वीन मेरी अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं पर शोध (Photo Credit: ETV Bharat) वहीं, वर्ष 2026 में अब तक ऐसे 1526 गंभीर मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 86.23 प्रतिशत को बचाया गया. कई मरीजों को डायलिसिस और मल्टी ऑर्गन सपोर्ट की भी जरूरत पड़ी. उन्होंने बताया कि विभाग ने शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. इस वर्ष 78 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं और 36 शोध परियोजनाओं पर काम चल रहा है. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (Photo Credit: ETV Bharat) क्वीन मेरी अस्पताल का 94वां स्थापना दिवस शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए विभाग में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है. इसके तहत तीन सफल हिस्टेरेक्टॉमी की गईं. कोविड के बाद पहली बार आईवीएफ के माध्यम से बच्चे का जन्म हुआ. इसके अलावा पहली टीईएसए (टेसा) फर्टिलिटी प्रक्रिया भी की गई, जे सफल गर्भधारण हुआ.