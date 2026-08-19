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पहली बार स्कूलों में एक साथ परीक्षा, इधर देर से मिली किताबों के कारण कोर्स अधूरा, शिक्षक और छात्रों पर दबाव

पहली बार एक साथ परीक्षा लेने का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया है.लेकिन अब तक कई स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची.

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पहली बार स्कूलों में एक साथ परीक्षा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 1:38 PM IST

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कोरबा : स्कूलों के वर्तमान शैक्षणिक शिक्षा सत्र 2026-27 में यानी इसी वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग ने एक और नई व्यवस्था लागू की है. बच्चों की बेहतर तैयारी और जल्दी रिजल्ट देने की सोच के साथ अब सभी सरकारी स्कूलों में तिमाही और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन एक साथ किया जाएगा. इसकी तिथि भी घोषित कर दी गई है, दूसरी तरफ स्कूलों में किताबें देर से पहुंचने के कारण कोर्स अधूरा है. एक दो विषय की किताबें ढाई महीने बीत जाने के बाद भी स्कूलों को नहीं मिली. ऐसे में तिमाही और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर एक साथ परीक्षा कराने का एक अघोषित दबाव शिक्षक महसूस कर रहे हैं.

31 मार्च के पहले जारी करने होंगे परीक्षा परिणाम
नए नियम के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 31 मार्च 2027 तक चलेगा. इस लिहाज से छात्रों की परीक्षा और परिणाम मार्च अंत से पहले घोषित कर दिए जाएंगे.
इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. परीक्षा एक साथ प्रदेशभर के सभी स्कूलों में होगी. ऐसा पहली बार हो रहा है.
पहले जिला स्तर पर स्कूल अपने अनुसार तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करते थे. अब इसमें इसमें बदलाव करते हुए एक समान परीक्षा ली जाएगी. तिमाही परीक्षा 21 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी. कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है.

पहली बार स्कूलों में एक साथ परीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक साथ होगी परीक्षा, 95 फीसदी किताबें पहुंची
इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय का कहना है कि शासन स्तर से सभी स्कूलों में तिमाही और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन एक साथ करने के आदेश मिले हैं. इसके तैयारी शुरू कर दी गई है. जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों को तैयार किया जा रहा है. जिसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

वर्तमान समय में स्कूलों में 95% किताबें पहुंच चुकी हैं. सातवीं कक्षा के एक-दो विषय नहीं पहुंचे हैं. इस विषय का अध्यापन पिछले वर्ष की किताबों से करवाया जा रहा है. किसी भी कक्षा में किताबों की कमी के कारण फिलहाल अध्यापन व्यवस्था बाधित नहीं है- टीपी उपाध्याय, जिलाशिक्षाधिकारी



परीक्षाओं के लिए समिति का भी करना होगा गठन
परीक्षा संचालन के लिए जिला परीक्षा समिति गठित की जाएगी. इसके अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी होंगे. अन्य सदस्य सचिव सहायक के तौर पर वरिष्ठ प्राचार्य, बीईओ, प्रधानपाठक काम करेंगे. समिति और विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों का पैनल बनाकर प्रश्न पत्रों का सेट तैयार किया जाएगा. जिसका कार्य वर्तमान में शुरू कर दिया गया है. प्रश्न पत्रों की छपाई और बंडलिंग गोपनीय रूप से होगी, परीक्षा शुरू होने के 2 दिन पहले प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे.


सिलेबस पूरा करना है बड़ी चुनौती
पहली से 8वीं तक के छात्रों का पहला पर्चा हिन्दी का 21 सितंबर को होगा. शासन के नियमों और निर्देशों में तिमाही परीक्षा के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कवर करना है यह स्पष्ट नहीं है. सामान्य तौर पर 25 फीसदी को तिमाही परीक्षा के लिए पर्याप्त माना जाता है. इसी के अनुसार शिक्षक तैयारी करा रहे हैं. समय पर किताबें नहीं मिलने के कारण स्कूलों में अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित रहा है. इसके पहले युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद शिक्षकों की भी कमी हो गई है. समय पर कोर्स पूरा करना और इस कोर्स से परीक्षाओं का आयोजन करना शिक्षकों के लिए चुनौती की तरह है. इस बात की भी पूरी संभावना है कि बच्चे आधी अधूरी तैयारी के साथ ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

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