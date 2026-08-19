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पहली बार स्कूलों में एक साथ परीक्षा, इधर देर से मिली किताबों के कारण कोर्स अधूरा, शिक्षक और छात्रों पर दबाव

कोरबा : स्कूलों के वर्तमान शैक्षणिक शिक्षा सत्र 2026-27 में यानी इसी वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग ने एक और नई व्यवस्था लागू की है. बच्चों की बेहतर तैयारी और जल्दी रिजल्ट देने की सोच के साथ अब सभी सरकारी स्कूलों में तिमाही और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन एक साथ किया जाएगा. इसकी तिथि भी घोषित कर दी गई है, दूसरी तरफ स्कूलों में किताबें देर से पहुंचने के कारण कोर्स अधूरा है. एक दो विषय की किताबें ढाई महीने बीत जाने के बाद भी स्कूलों को नहीं मिली. ऐसे में तिमाही और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर एक साथ परीक्षा कराने का एक अघोषित दबाव शिक्षक महसूस कर रहे हैं.

31 मार्च के पहले जारी करने होंगे परीक्षा परिणाम

नए नियम के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 31 मार्च 2027 तक चलेगा. इस लिहाज से छात्रों की परीक्षा और परिणाम मार्च अंत से पहले घोषित कर दिए जाएंगे.

इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. परीक्षा एक साथ प्रदेशभर के सभी स्कूलों में होगी. ऐसा पहली बार हो रहा है.

पहले जिला स्तर पर स्कूल अपने अनुसार तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करते थे. अब इसमें इसमें बदलाव करते हुए एक समान परीक्षा ली जाएगी. तिमाही परीक्षा 21 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी. कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है.

पहली बार स्कूलों में एक साथ परीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक साथ होगी परीक्षा, 95 फीसदी किताबें पहुंची

इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय का कहना है कि शासन स्तर से सभी स्कूलों में तिमाही और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन एक साथ करने के आदेश मिले हैं. इसके तैयारी शुरू कर दी गई है. जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों को तैयार किया जा रहा है. जिसे अंतिम रूप दिया जाएगा.