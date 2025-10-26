ETV Bharat / state

झोलाछाप डॉक्टर निकला चोर गिरोह का मास्टरमाइंड, भाड़े पर बदमाश बुलाकर करवाता था वारदात

चोर गिरोह के पकड़े गए लोगों के पास से 27 लाख का चोरी का माल बरामद.

doctor turned out to be gang leader
भाड़े पर बदमाश बुलाकर करवाता था वारदात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 8:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गरियाबंद: देवभोग इलाके में हुई 4 चोरियों का मास्टरमाइंड कोई बदमाश नहीं बल्कि झोलाछाप डॉक्टर निकला. आरोपी झोलाछाप डॉक्टर इलाज के बहाने गली गली घूम कर रेकी करने का काम करता था. फिर भाड़े पर चोर बुलवाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. पुलिस ने जब मामले में पताशाजी की तो कई घटनाओं का खुलासा हुआ. पकड़े गए ज्यादातर आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं. गरियाबंद जिले का एक बड़ा हिस्सा ओडिशा की सीमा से लगता है. कई बार ये खुलास हुआ कि नशे के सौदागर और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश भागकर ओडिशा चले जाते हैं.

झोलाछाप डॉक्टर निकला चोरी का मास्टरमाइंड: दरअसल, लंबे वक्त से देवभोग इलाके में चोरी की वारदातें हो रही थी. देवभोग पुलिस लगातार चोरों की पतासाजी करने में जुटी थी. इसी बीच पुलिस को मुखबिर के जरिए खबर मिली. मुखबिर ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग संदिग्ध रुप से इलाके में रेकी करते नजर आए हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओडिशा के नवरंगपुर जिले के बरिगांव के रहने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कुल छह लोगों को दबोचा. पकड़े गए लोगों के पास से चोरी के जेवरात सहित 27 लाख का चोरी का माल बरामद हुआ.

भाड़े पर बदमाश बुलाकर करवाता था वारदात (ETV Bharat)
किराए के मकान में रहकर करते थे रेकी: देवभोग पुलिस के मुताबिक आरोपी देवभोग में एक किराए के मकान में रहकर झोलाछाप डॉक्टरी के साथ-साथ इलाके की रेकी करते थे. जिस घर में कोई नहीं रहता था या फिर कई दिनों से बंद होता था वहां ये लोग चोरी करते थे. देवभोग पुलिस के मुताबिक आरोपी बाप बेटे के गिरोह ने 31 मार्च को देवभोग में सबसे पहले थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित शासकीय कर्मी के सूने मकान से लाखों के जेवरात और नकदी पार कर दिए थे

2 महीने में 2 किलो चांदी चुरा ले गए: देवभोग पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरों ने दो महीने के भीतर 2 ज्वेलरी दुकानों से 2 किलो जांती के जेवरात चुराए हैं. 14 अक्टूबर को गिरोह ने अमलीपदर में एक मोबाइल दुकान से 12 लाख कीमत के 96 मोबाइल की चोरी कर ली जो इनके गले की फांस बन गई. देवभोग पुलिस ने इलाके के एक मकान से चोरी के मोबाइल जब्त किए. जबकि जेवरात रायपुर के परसदा में रहने वाले एक मिस्त्री दंपति से बारामद हुआ. मामले में पुलिस ने अलग अलग 4 एफआईआर दर्ज किए थे जिसमें पिता पुत्र के अलावा चोरी में सहयोग करने वाले 2 सगे भाई, मोबाइल खरीदार और जेवरात रखने वाले दंपति में से महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  • भुवनेश्वर बारिक उम्र 42 वर्ष
  • लिंगराज नेताम उम्र 22 वर्ष
  • भूपेंद्र नेताम उम्र 20 वर्ष
  • सूरज बारिक उम्र 21 वर्ष
  • देवाशीष राउत उम्र 22 वर्ष
  • प्रीत मिस्त्री उम्र 33 वर्ष
गरियाबंद: उदंती सीतानदी अभयारण्य में सागौन लकड़ी की नाव बनाकर नदी के बहाव से तस्करी
गरियाबंद में बीमार हाथी ने ली युवक की जान, मैनपुर की घटना, क्षेत्र में दहशत
नक्सलियों में आत्मसमर्पण की होड़, उदंती एरिया कमेटी ने लेटर जारी कर दिए संकेत, गरियाबंद SP ने बताया सकारात्मक पहल

TAGGED:

GARIYABAND
GARIABAND
ODISHA
DEVBHOG POLICE
DOCTOR TURNED OUT TO BE GANG LEADER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.