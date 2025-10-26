झोलाछाप डॉक्टर निकला चोर गिरोह का मास्टरमाइंड, भाड़े पर बदमाश बुलाकर करवाता था वारदात
चोर गिरोह के पकड़े गए लोगों के पास से 27 लाख का चोरी का माल बरामद.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2025 at 8:50 AM IST
गरियाबंद: देवभोग इलाके में हुई 4 चोरियों का मास्टरमाइंड कोई बदमाश नहीं बल्कि झोलाछाप डॉक्टर निकला. आरोपी झोलाछाप डॉक्टर इलाज के बहाने गली गली घूम कर रेकी करने का काम करता था. फिर भाड़े पर चोर बुलवाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. पुलिस ने जब मामले में पताशाजी की तो कई घटनाओं का खुलासा हुआ. पकड़े गए ज्यादातर आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं. गरियाबंद जिले का एक बड़ा हिस्सा ओडिशा की सीमा से लगता है. कई बार ये खुलास हुआ कि नशे के सौदागर और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश भागकर ओडिशा चले जाते हैं.
झोलाछाप डॉक्टर निकला चोरी का मास्टरमाइंड: दरअसल, लंबे वक्त से देवभोग इलाके में चोरी की वारदातें हो रही थी. देवभोग पुलिस लगातार चोरों की पतासाजी करने में जुटी थी. इसी बीच पुलिस को मुखबिर के जरिए खबर मिली. मुखबिर ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग संदिग्ध रुप से इलाके में रेकी करते नजर आए हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओडिशा के नवरंगपुर जिले के बरिगांव के रहने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कुल छह लोगों को दबोचा. पकड़े गए लोगों के पास से चोरी के जेवरात सहित 27 लाख का चोरी का माल बरामद हुआ.
2 महीने में 2 किलो चांदी चुरा ले गए: देवभोग पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरों ने दो महीने के भीतर 2 ज्वेलरी दुकानों से 2 किलो जांती के जेवरात चुराए हैं. 14 अक्टूबर को गिरोह ने अमलीपदर में एक मोबाइल दुकान से 12 लाख कीमत के 96 मोबाइल की चोरी कर ली जो इनके गले की फांस बन गई. देवभोग पुलिस ने इलाके के एक मकान से चोरी के मोबाइल जब्त किए. जबकि जेवरात रायपुर के परसदा में रहने वाले एक मिस्त्री दंपति से बारामद हुआ. मामले में पुलिस ने अलग अलग 4 एफआईआर दर्ज किए थे जिसमें पिता पुत्र के अलावा चोरी में सहयोग करने वाले 2 सगे भाई, मोबाइल खरीदार और जेवरात रखने वाले दंपति में से महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- भुवनेश्वर बारिक उम्र 42 वर्ष
- लिंगराज नेताम उम्र 22 वर्ष
- भूपेंद्र नेताम उम्र 20 वर्ष
- सूरज बारिक उम्र 21 वर्ष
- देवाशीष राउत उम्र 22 वर्ष
- प्रीत मिस्त्री उम्र 33 वर्ष