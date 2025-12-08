ETV Bharat / state

झोलाछाप डॉक्टर ने महिला के साथ किया दुष्कर्म, बच्चे का इलाज करवाने गई थी पीड़िता

पलामू: जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया है. महिला अपने बच्चे का इलाज करवाने गई थी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. छतरपुर के थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद में इस घटना की पुष्टि की है.

क्या है पूरा मामला

पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के पांच वर्षीय बच्चे की तबीयत खराब थी. महिला अपने बच्चे का इलाज करवाने छत्तरपुर के झोला छाप डॉक्टर संजय कुमार के क्लीनिक में गई थी. इस दौरान झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को बताया कि उसके बच्चे को भाप की जरूरत है और उसके लिए बच्चे को उसके घर ले जाना होगा. घर में ले जाने के बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया. महिला को किसी से नहीं बताने की धमकी भी दी.

इसके बाद महिला ने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी. पूरे मामले में महिला ने छतरपुर थाना को लिखित आवेदन दिया. जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी झोलाछाप डॉक्टर संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. झोलाछाप डॉक्टर पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के नामुदाग के रदबा का रहने वाला है.