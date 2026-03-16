गैस की कालाबाजारी और होम डिलीवरी के लिए बनी QRT टीम, नियमों की अवहेलना पर एजेंसी स्वामी पर केस दर्ज
अमेरिका-ईरान युद्ध का असर साफ देखने को मिल रहा है. देहरादून में गैस सिलेंडरों को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 16, 2026 at 7:46 AM IST
देहरादून: एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और शत प्रतिशत होम डिलीवरी करवाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी टीम गठित की गई है. क्यूआरटी टीम क्षेत्रवार गैस एजेंसियों के निरीक्षण करते हुए एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति आदि सभी गतिविधियों देखी. जिलाधिकारी जिलें में गैस आपूर्ति/वितरण बैकलॉक की खुद मॉनिटरिंग करेंगे. जिला प्रशासन के आदेशों की नाफरमानी पर शहीद हीरा गैस एजेंसी शिमला बाईपास रोड के सिलेंडर जिला प्रशासन ने जब्त कर लिए और गैस एजेंसी स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है.
जिलाधिकारी सविन बंसल को शिकायत प्राप्त हुई कि हीरा गैस एजेंसी द्वारा जिला प्रशासन के होम डिलीवरी सम्बन्धी आदेश की अहवेलना करते हुए उपभोक्ताओं को ऐजेंसी से ही गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, जिससे भारी भीड़ लग गई है और कानून व्यवस्था पर विपरित असर पड़ने की संभावना बन गई. जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल गैस एजेंसी पर कार्यवाही के निर्देश दिए. जिलाधिकारी के निर्देशों के पालन में एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार क्यूआरटी टीम समेत मौके पर पहुंचे.
हीरा गैस सर्विस, नया गांव पेलियो, देहरादून द्वारा होम डिलीवरी न करते हुए घरेलू गैस सिलेण्डर का वितरण गैस गोदाम में ट्रक के माध्यम से किया जा रहा था. तत्काल जिलाधिकारी, विकासनगर, तहसीलदार विकासनगर और जिला पूर्ति कार्यालय के पूर्ति निरीक्षकों कि संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण के सम्बन्ध में जांच की गई.जिसके बाद जिला प्रशासन ने सम्बन्धित गैस एजेन्सी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (यथा संशोधित), आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत थाना पटेल नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है. गैस सिलेंडर आदि को जब्त कर लिया गया, जिसे जिला पूर्ति अधिकारी और सम्बन्धित तेल कंपनी की सुपुर्दगी में दिया गया.
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी गैस एजेंसियों और गैस गोदामों पर होम डिलीवरी से संबंधित फ्लैक्स और सूचना पट्ट चस्पा कर दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था की जानकारी मिल सके.इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से गैस एजेंसियों एवं गोदामों पर लगने वाली भारी भीड़ में भी कमी देखी जा रही है.जिला प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाए और वितरण के समय ओटीपी आधारित सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जिला प्रशासन ने जनमानस से अपील की है कि वे किसी प्रकार की घबराहट न दिखाएं. जनपद में गैस की पर्याप्त और निरंतर आपूर्ति की जा रही है. नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें. जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से 05 बजे तक कुल 111 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के संबंध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोल रूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में बीते दिन करीब 18120 अधिक उपभोक्ताओं को घरेलू और 21 उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है. जबकि घरेलू गैस सिलेंडर में 75 हजार के लगभग बैकलॉग है.
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