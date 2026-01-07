ETV Bharat / state

फर्जी डिग्रियों पर लगेगी लगाम, भर्ती दस्तावेज होंगे पूरी तरह प्रमाणिक, QR Code से होगी जांच

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में भर्तियों के दौरान सामने आए फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के मामलों को गंभीरता से लेते हुए अब एक ठोस और तकनीकी व्यवस्था लागू की जा रही है. इसके लिए सभी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी को साथ लेकर मार्कशीट डिग्री और सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड या होलोग्राम मेंशन करने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि एक स्कैन पर अभ्यर्थी की पूरी ऑथेंटिक डिटेल मिल सके. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बोर्ड में कार्यभार संभालने के बाद विशेष रूप से पीटीआई और फायरमैन भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास फर्जी डिग्रियां और प्रमाण पत्र सामने आए. इससे पहले जेईएन भर्ती में भी ऐसे मामले उजागर हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए यूजीसी चेयरमैन, राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के साथ विस्तृत चर्चा की गई है. अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सभी भर्ती एजेंसियों का साझा प्रयास है कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे हर डिग्री और सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता तुरंत जांची जा सके.