फर्जी डिग्रियों पर लगेगी लगाम, भर्ती दस्तावेज होंगे पूरी तरह प्रमाणिक, QR Code से होगी जांच

शैक्षणिक दस्तावेजों पर क्यूआर कोड लगाने के लिए कर्मचारी भर्ती बोर्ड ने यूजीसी चेयरमैन, कॉलेज शिक्षा विभाग और आरपीएससी के साथ विस्तृत चर्चा की है.

QR codes on documents
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 7, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान में भर्तियों के दौरान सामने आए फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के मामलों को गंभीरता से लेते हुए अब एक ठोस और तकनीकी व्यवस्था लागू की जा रही है. इसके लिए सभी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी को साथ लेकर मार्कशीट डिग्री और सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड या होलोग्राम मेंशन करने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि एक स्कैन पर अभ्यर्थी की पूरी ऑथेंटिक डिटेल मिल सके.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बोर्ड में कार्यभार संभालने के बाद विशेष रूप से पीटीआई और फायरमैन भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास फर्जी डिग्रियां और प्रमाण पत्र सामने आए. इससे पहले जेईएन भर्ती में भी ऐसे मामले उजागर हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए यूजीसी चेयरमैन, राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के साथ विस्तृत चर्चा की गई है. अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सभी भर्ती एजेंसियों का साझा प्रयास है कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे हर डिग्री और सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता तुरंत जांची जा सके.

मेजर जनरल आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड. (ETV Bharat Jaipur)

क्यूआर कोड और होलोग्राम से होगी पहचान : मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत डिग्री, मार्कशीट और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर बेहतर सुरक्षा फीचर जैसे होलोग्राम या क्यूआर कोड लगाए जाएंगे. क्यूआर कोड को स्कैन करते ही अभ्यर्थी से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, जिससे दस्तावेज की ऑथेंटिसिटी तुरंत प्रमाणित हो सकेगी. उन्होंने बताया कि इस दिशा में प्रयास शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों को इस तरह का सिस्टम अपनाना होगा. इससे न केवल भर्ती प्रक्रियाओं में दस्तावेज सत्यापन आसान होगा, बल्कि फर्जीवाड़े पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी. इस पहल को भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. क्यूआर कोड आधारित वेरीफिकेशन से योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और फर्जी डिग्री लेकर भर्तियों में सेंध लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी.

