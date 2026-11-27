कानपुर में बिजली के खंभों पर QR कोड; फाल्ट होने पर जल्दी पहुंचेंगे कर्मचारी, मिलेगी बिजली
क्यूआर कोड लगने से हम यह तक जान सकते हैं, कि उस खंभे का कनेक्शन किस फीडर से है?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:35 AM IST
कानपुर: कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) शहर में पहली बार सभी खंभों पर क्यूआर कोड लगाएगा. बिजली कटने, फाल्ट होने पर उपभोक्ता इन क्यूआर कोड को स्मार्टफोन से स्कैन करके केस्को मुख्यालय या संबंधित सबस्टेशन के वाट्सएप नंबर, 1912 पर भेज सकते हैं.
जैसे ही यह जानकारी सबस्टेशन तक आएगी, फौरन ही कर्मी उस खंभे के पास पहुंचेंगे और फाल्ट्स सुधार देंगे. इससे क्षेत्र में जल्द से जल्द बिजली सप्लाई शुरू हो सकेगी.
केस्को के निदेशक (तकनीकी) इंजी. पीके सिंह ने बताया कि पूरे शहर में केस्को की ओर से जीआईएस सर्वे का काम कराया जा रहा है. इसमें नेटवर्क और उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन का सर्वे हो रहा है.
नेटवर्क को बेहतर करने के लिए सभी सबस्टेशंस से अटैच पोल्स पर क्यूआर कोड लग रहे हैं. आने वाले समय में इन क्यूआर कोड से हमें बहुत मदद मिलेगी. जैसे ही फाल्ट्स पता लग जाएंगे, वैसे ही उन्हें ठीक कराया जा सकेगा.
हर खंभे का होगा रिकार्ड: केस्को के निदेशक (तकनीकी) इंजी. पीके सिंह ने बताया कि अब केस्को के पास सभी खंभों का रिकार्ड होगा. क्यूआर कोड लगने से हम यह तक जान सकते हैं, कि उस खंभे का कनेक्शन किस फीडर से है?
उन्होंने कहा कि अगर कोई खंभा कभी जर्जर अवस्था में होगा तो उसे बदलवा देंगे. साथ ही सभी पोल्स को हम केस्को के स्काडा सिस्टम से भी जोडे़ंगे. इससे हमें हर खंभे की पूरी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी.
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