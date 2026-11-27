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कानपुर में बिजली के खंभों पर QR कोड; फाल्ट होने पर जल्दी पहुंचेंगे कर्मचारी, मिलेगी बिजली

कानपुर में बिजली के खंभों पर QR कोड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) शहर में पहली बार सभी खंभों पर क्यूआर कोड लगाएगा. बिजली कटने, फाल्ट होने पर उपभोक्ता इन क्यूआर कोड को स्मार्टफोन से स्कैन करके केस्को मुख्यालय या संबंधित सबस्टेशन के वाट्सएप नंबर, 1912 पर भेज सकते हैं.

जैसे ही यह जानकारी सबस्टेशन तक आएगी, फौरन ही कर्मी उस खंभे के पास पहुंचेंगे और फाल्ट्स सुधार देंगे. इससे क्षेत्र में जल्द से जल्द बिजली सप्लाई शुरू हो सकेगी.