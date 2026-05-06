QR Code साउंड बॉक्स अपडेट करने के नाम से ठगी; व्यापारियों के सिम से लोन ले रहे फ्रॉड
ACP साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया कि कोई भी पेमेंट कंपनी बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसी चीज नहीं करती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 8:18 AM IST
वाराणसी: साइबर ठगी के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं. अब छोटे व्यापारियों, शोरूम्स और दुकानदारों के QR Code अपडेट करने के नाम पर ठगी की जा रही है. साइबर फ्रॉड कारोबारियों के सिम से लोन लेकर फ्रॉड कर रहे हैं. डिजिटल पेमेंट कंपनियों से दिए जा रहे ट्रांजैक्शन साउंड बॉक्स के नाम पर भी ठगी की जा रही है.
वाराणसी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें साइबर ठगों ने व्यापारियों को निशाने पर लिया. उनके साउंड बॉक्स या QR Code मशीन अपडेट करने के नाम पर उसमें लगे सिम कार्ड के जरिए लाखों का लोन लेकर व्यापारियों को ही चूना लगा डाला. इसलिए अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए व्यापार कर रहे हैं, तो सचेत होने की जरूरत है.
ACP साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया कि कोई भी पेमेंट कंपनी बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसी चीज नहीं करती हैं. इसके लिए व्यापारियों को बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है. कोई भी व्यक्ति अगर आपकी दुकान या आपके पास पहुंचकर साउंड बॉक्स मशीन अपडेट करने की बात कहे तो उसे पर विश्वास मत कीजिए. उसको तुरंत लौटा दीजिए. पुलिस को सूचना दीजिए, ताकि उन्हें रोका जा सके और पकड़ा जा सके.
मशीन बदलने या अपडेट करने के लिए कोई कंपनी एजेंट नहीं भेजती है. आपकी सतर्कता ही आपको बचा सकती है. उन्होंने बताया कि ऐसे लगभग 17 मामले सामने आए हैं, जिसमें व्यापारियों ने अपने साथ इस तरह के फ्रॉड की शिकायत की है. साइबर सेल और विभिन्न थानों में ऐसे मामले आने के बाद सतर्कता बढ़ाई गई है और व्यापारियों को सचेत करने के लिए अलग-अलग जगह पर उन्हें जानकारी भी दी जा रही है.
उन्होंने बताया कि PayTM, PhonePay, GooglePay के नाम पर कर्मचारी पहुंचकर खुद को इन कंपनियों का ऑथराइज्ड एजेंट बताकर कर कोड और साउंड बॉक्स मशीन अपडेट करवाने के नाम पर व्यापारियों का सिम कार्ड लेकर लोन सैंक्शन करवा ले रहे हैं. ऐसे में लोन लेना बहुत आसान है और जानकारी पहले से अपडेट होने के कारण मुश्किल से 10 मिनट में लोन मिल भी जाता है. इसलिए व्यापारियों को इसके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है.
इन बातों का रखें ध्यान
- किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने पेमेंट मशीन या साउंड बॉक्स को कभी न दें.
- कंपनी के कर्मचारी बताने वाले व्यक्ति की पहचान और उसकी ID कार्ड जरूर जांच लें.
- कभी भी अपना OTP या पासवर्ड किसी भी व्यक्ति से शेयर न करें.
- सिम बदलने या मशीन छूने की अनुमति किसी को कभी न दें, क्योंकि ऐसा कंपनी कभी नहीं करती
- बिना पूर्व सूचना दिए मशीन और QR Code अपडेट करने के लिए सीधे कंपनी के अधिकारी के कस्टमर केयर से संपर्क करें.
- बैंक खाते में संदिग्ध गतिविधि दिखते ही तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें.
- ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या किसी तरह के फ्रॉड की स्थिति में तुरंत आप अपने अकाउंट को लॉक कराएं.
केस नंबर 1: बनारस के अलीपुर गोलगड्डा के रहने वाले अल्ताफ एक छोटी दुकान चलाते हैं. उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट मशीन रखी है. मशीन को अपडेट करने की बात कहकर 20 दिन पहले दो युवक उनके पास पहुंचे. कहा कि आपका पेमेंट रोक दिया गया है, क्योंकि आपकी मशीन अपडेट नहीं है.
इसके बाद मशीन को बदलने के बहाने इन्होंने उनके सिम कार्ड को बदला. उनके नाम पर ही 300000 रुपए का लोन ले लिया. इसकी सूचना इन्हें तब हुई जब इनके पास मैसेज आने शुरू हुए.
केस नंबर 2: बनारस के लंका थाना क्षेत्र के मारुति नगर के रहने वाले आशीष के साथ भी ऐसा हुआ. 14 मार्च को उनके साथ ठगी के ऐसी घटना हुई, जिसने इनको परेशान कर दिया.
अपने आप को एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी का कर्मचारी बताकर बारकोड मशीन अपडेट करने के लिए इनका मोबाइल लेकर इनके सिम कार्ड के जरिए ही 200000 रुपए का लोन सैंक्शन करवा लिया. फिर मोबाइल वापस कर दिया. बाद में जब बैंक से इनको जानकारी मिली तो होश उड़ गए.
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