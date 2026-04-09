ETV Bharat / state

वाराणसी नगर निगम का QR सिस्टम; शिकायत पर 48 घंटे में ठीक होंगी शहर की स्ट्रीट लाइटें

वाराणसी नगर निगम का QR सिस्टम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: नगर निगम अब स्ट्रीट लाइटों की शिकायतों के लिए QR कोड सिस्टम लागू करने जा रहा है. इससे कोई भी नागरिक कोड स्कैन करके शिकायत कर सकता है. स्ट्रीट लाइट बंद होने जैसी शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के भीतर किया जाएगा. महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि वाराणसी नगर निगम में यह फैसला बनारस की सड़कों को रोशनी युक्त रखने के लिए लिया है. इसके लिए विभाग की ओर से समीक्षा बैठक आयोजित की गई. महापौर अशोक कुमार तिवारी ने खराब स्ट्रीट लाइटों की पहचान और शिकायत के लिए QR कोड या GI बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं. इस बोर्ड पर विधानसभा, वार्ड और मोहल्ले के कोड के साथ स्ट्रीट लाइट का नंबर भी दर्ज होगा. इससे आम नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी और निगम प्रशासन 48 घंटों के भीतर लाइटों की मरम्मत सुनिश्चित कर सकेगा. 18 वार्डों में लगेंगी 999 सोलर लाइट: महापौर ने बताया कि शहर में वर्तमान अधिकांश लाइटें EESL कंपनी की हैं, जिनके रख-रखाव की अवधि दिसंबर में समाप्त हो चुकी है. वर्तमान में निगम अपने स्तर पर व्यवस्था संभाल रहा है. जल्द ही इसके लिए नई फर्म के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी.