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वाराणसी नगर निगम का QR सिस्टम; शिकायत पर 48 घंटे में ठीक होंगी शहर की स्ट्रीट लाइटें

महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि निगम प्रशासन 48 घंटों के भीतर लाइटों की मरम्मत सुनिश्चित कर सकेगा.

वाराणसी नगर निगम का QR सिस्टम.
वाराणसी नगर निगम का QR सिस्टम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 11:34 AM IST

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वाराणसी: नगर निगम अब स्ट्रीट लाइटों की शिकायतों के लिए QR कोड सिस्टम लागू करने जा रहा है. इससे कोई भी नागरिक कोड स्कैन करके शिकायत कर सकता है. स्ट्रीट लाइट बंद होने जैसी शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के भीतर किया जाएगा.

महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि वाराणसी नगर निगम में यह फैसला बनारस की सड़कों को रोशनी युक्त रखने के लिए लिया है. इसके लिए विभाग की ओर से समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

महापौर अशोक कुमार तिवारी ने खराब स्ट्रीट लाइटों की पहचान और शिकायत के लिए QR कोड या GI बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं. इस बोर्ड पर विधानसभा, वार्ड और मोहल्ले के कोड के साथ स्ट्रीट लाइट का नंबर भी दर्ज होगा.

इससे आम नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी और निगम प्रशासन 48 घंटों के भीतर लाइटों की मरम्मत सुनिश्चित कर सकेगा.

18 वार्डों में लगेंगी 999 सोलर लाइट: महापौर ने बताया कि शहर में वर्तमान अधिकांश लाइटें EESL कंपनी की हैं, जिनके रख-रखाव की अवधि दिसंबर में समाप्त हो चुकी है. वर्तमान में निगम अपने स्तर पर व्यवस्था संभाल रहा है. जल्द ही इसके लिए नई फर्म के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी.

उन्होंने दो हजार लाइटों का स्टॉक रखने का निर्देश दिया है, ताकि खराब लाइटों को तत्काल बदला जा सके. इसके साथ ही महापौर ने पार्षदों के कोटे की लाइटें एक सप्ताह में लगवाने और चिन्हित 18 वार्डों में 999 सोलर लाइट व 130 हाई मास्ट लाइटें लगाने की योजना को जल्द धरातल पर उतारने पर जोर दिया.

फिजूलखर्ची रोकने का प्लान: नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि निगम की आय बढ़ाने और फिजूलखर्ची रोकने के लिए नवाचार पर बल दिया है. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस बार देव दीपावली पर किराए की झालरों के बजाय प्रयोग के तौर पर निगम खुद की झालरें खरीदकर कुछ कुंडों या घाटों को सजाएगा.

इससे भविष्य में बड़े खर्च की बचत होगी. वहीं, परिवहन विभाग की समीक्षा में वाहनों की मरम्मत को लेकर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अब कोई भी वाहन निगम के वर्कशॉप में ठीक नहीं होगा, बल्कि अनिवार्य रूप से अधिकृत सर्विस सेंटर के माध्यम से ही सर्विसिंग करानी होगी.

उन्होंने जोनल स्वच्छता अधिकारियों को भी फील्ड में उतरने और कहीं भी कूड़ा दिखने पर तत्काल उठवाने की जिम्मेदारी सौंपी है.

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