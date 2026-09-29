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क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन अपॉइंटमेंट TMS अब UIDAI क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू !

इस पहल के तहत टोकन मैनेजमेंट सिस्टम को 17वें ‘आधार दिवस’ के अवसर पर आयोजित ‘आधार संवाद’ कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया.

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डिजिटल टोकन प्रणाली अब देशभर के यूआइडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 5:19 PM IST

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लखनऊ: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को अधिक सुगम, व्यवस्थित एवं समयबद्ध आधार सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है.

इस पहल के तहत टोकन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) को 17 वें ‘आधार दिवस’ के अवसर पर आयोजित ‘आधार संवाद’ कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया.

यूआइडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सौरभ विजय, यूआइडीएआई के सदस्य प्रो. मौसम, यूआइडीएआई मुख्यालय के उप महानिदेशक विवेक चंद्र वर्मा और क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह द्वारा इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनाए जाने की शुरुआत की गई.

यह क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एवं डिजिटल टोकन प्रणाली यूआइडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा परिकल्पित एवं कार्यान्वित की गई पहल है.

इसका उद्देश्य देशभर में स्थित यूआइडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में आधार संबंधी शिकायतों एवं सेवाओं के लिए आने वाले नागरिकों को अधिक व्यवस्थित, समयबद्ध और सुविधाजनक सेवा अनुभव प्रदान करना है.

यूआइडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं राज्य कार्यालयों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक आधार संबंधी शिकायतों के समाधान एवं अन्य सेवाओं के लिए पहुंचते हैं. अधिक भीड़ वाले दिनों में निर्धारित क्षमता के कारण कुछ नागरिकों को बिना सेवा प्राप्त किए वापस लौटना पड़ता था.

इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए क्यू आर कोड आधारित अपॉइंटमेंट और डिजिटल टोकन प्रणाली विकसित की गई.

देशभर में अपनाई जा रही लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की पहल

लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विकसित इस नागरिक-केंद्रित व्यवस्था को अब देश के सभी यूआइडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों में अपनाया जा रहा है, जिससे विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों के नागरिकों को आधार सेवाओं के लिए अधिक सुव्यवस्थित एवं पूर्व-निर्धारित तरीके से अपनी यात्रा की योजना बनाने में सुविधा होगी.

इस पहल के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन से दिए गए क्यू आर कोड स्कैन कर या https://sewa.uidai.gov.in/ पर लॉग इन कर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डिजिटल टोकन प्राप्त कर सकते हैं. अग्रिम अपॉइंटमेंट की सुविधा 24×7 उपलब्ध है, जबकि कार्यालय परिसर से उसी दिन की बुकिंग भी निर्धारित समयावधि में की जा सकती है.

नागरिक ऑनलाइन डिजिटल टोकन जनरेट एवं डाउनलोड कर सकते हैं. यह पूरी सेवा निःशुल्क है. इस प्रणाली से कतार प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होने के साथ-साथ प्रतीक्षा समय में भी कमी आती है.

यह प्रणाली विशेष रूप से दूर-दराज के जिलों से आने वाले नागरिकों, वॉक-इन उपयोगकर्ताओं तथा समयबद्ध एवं सुनिश्चित सेवा की आवश्यकता वाले लोगों के लिए उपयोगी है.

यूआइडीएआई की यह पहल नागरिक सेवाओं को भीड़-आधारित व्यवस्था से डिजिटल, व्यवस्थित और पूर्व-निर्धारित सेवा मॉडल की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इससे क्षेत्रीय कार्यालयों में भीड़ एवं प्रतीक्षा समय को कम करने, सेवा वितरण की दक्षता बढ़ाने तथा नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी.

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