लखनऊ मेट्रो में क्यूआर आधारित टिकटिंग सिस्टम शुरू, पहले दिन 30 फीसद यात्रियों ने लिया टिकट

क्यूआर आधारित टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ. ( Photo Credit; UPMRC )

लखनऊ : लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकटिंग सिस्टम को और अधिक सरल व आधुनिक बनाने की दिशा में एक और अच्छा कदम उठाया है. अब मेट्रो यात्री घर बैठे क्यूआर टिकट बुक कर मेट्रो यात्रा का लाभ उठा सकते हैं. सोमवार को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने क्यूआर आधारित टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया. पहले दिन 30% यात्रियों ने क्यूआर से अपना टिकट बुक कर सफर किया. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत यात्री लखनऊ मेट्रो के आधिकारिक मोबाइल ऐप लखनऊ मेट्रो ऑफिशियल (प्ले स्टोर और iOS प्लेटफॉर्म पर ऐप उपलब्ध), टिकट वेंडिंग मशीन (TVM) और टिकट काउंटर के माध्यम से क्यूआर टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे. आधिकारिक ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने पर यात्रियों को उनके मोबाइल फोन में डिजिटल रूप में क्यूआर टिकट उपलब्ध होगा, जबकि टिकट काउंटर व निर्धारित टिकट वेंडिंग मशीन से पेपर क्यूआर टिकट प्राप्त किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि क्यूआर टिकट के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्री मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास के दौरान पीली पट्टी से चिह्नित ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर क्यूआर टिकट को स्कैन कर आसानी से आवागमन कर सकेंगे. प्रवेश और निकास दोनों ही समय क्यूआर टिकट को पीली पट्टी वाले गेट पर स्कैन करना अनिवार्य होगा. मेट्रो प्रशासन ने सभी मेट्रो स्टेशनों पर क्यूआर सपोर्ट करने वाली नई टिकट वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं. प्रत्येक स्टेशन पर कम से कम एक क्यूआर सपोर्टेड टिकट वेंडिंग मशीन और एक क्यूआर सपोर्टेड टिकट काउंटर उपलब्ध कराया गया है.