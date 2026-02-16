ETV Bharat / state

लखनऊ मेट्रो में क्यूआर आधारित टिकटिंग सिस्टम शुरू, पहले दिन 30 फीसद यात्रियों ने लिया टिकट

क्यूआर टिकट वेंडिंग मशीन पर UPI से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है. क्यूआर टिकट के साथ यात्रा करने वाले पहले यात्री वत्सल बरन बने.

क्यूआर आधारित टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ.
क्यूआर आधारित टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ. (Photo Credit; UPMRC)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 9:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकटिंग सिस्टम को और अधिक सरल व आधुनिक बनाने की दिशा में एक और अच्छा कदम उठाया है. अब मेट्रो यात्री घर बैठे क्यूआर टिकट बुक कर मेट्रो यात्रा का लाभ उठा सकते हैं. सोमवार को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने क्यूआर आधारित टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया. पहले दिन 30% यात्रियों ने क्यूआर से अपना टिकट बुक कर सफर किया.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत यात्री लखनऊ मेट्रो के आधिकारिक मोबाइल ऐप लखनऊ मेट्रो ऑफिशियल (प्ले स्टोर और iOS प्लेटफॉर्म पर ऐप उपलब्ध), टिकट वेंडिंग मशीन (TVM) और टिकट काउंटर के माध्यम से क्यूआर टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे.

आधिकारिक ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने पर यात्रियों को उनके मोबाइल फोन में डिजिटल रूप में क्यूआर टिकट उपलब्ध होगा, जबकि टिकट काउंटर व निर्धारित टिकट वेंडिंग मशीन से पेपर क्यूआर टिकट प्राप्त किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि क्यूआर टिकट के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्री मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास के दौरान पीली पट्टी से चिह्नित ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर क्यूआर टिकट को स्कैन कर आसानी से आवागमन कर सकेंगे.

प्रवेश और निकास दोनों ही समय क्यूआर टिकट को पीली पट्टी वाले गेट पर स्कैन करना अनिवार्य होगा. मेट्रो प्रशासन ने सभी मेट्रो स्टेशनों पर क्यूआर सपोर्ट करने वाली नई टिकट वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं. प्रत्येक स्टेशन पर कम से कम एक क्यूआर सपोर्टेड टिकट वेंडिंग मशीन और एक क्यूआर सपोर्टेड टिकट काउंटर उपलब्ध कराया गया है.

क्यूआर सपोर्टेड टिकट वेंडिंग मशीन पर UPI से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है. अन्य टिकट वेंडिंग मशीनों से पहले की तरह टोकन आधारित यात्रा की सुविधा जारी रहेगी. क्यूआर टिकट उपलब्ध कराने वाली मशीनों पर विशेष क्यूआर सपोर्ट स्टिकर लगाए गए हैं, जिससे यात्री इन्हें आसानी से पहचान सकें और बिना किसी असुविधा के क्यूआर टिकट प्राप्त कर सकें.

लखनऊ मेट्रो में क्यूआर टिकट के साथ यात्रा करने वाले पहले यात्री वत्सल बरन बने. उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो की यह नई सुविधा यात्रियों के लिए बहुत आसान और सुविधाजनक है. घर बैठे टिकट बुक करने से समय बचेगा और यात्रा पहले से ज्यादा सरल और तेज हो जाएगी. यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि क्यूआर आधारित टिकटिंग प्रणाली का यह शुभारंभ लखनऊ मेट्रो की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था ‘स्मार्ट ट्रैवल’ की अवधारणा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अब कहीं से भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं और अधिक तेज, सरल और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं. यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन के अनुरूप भी है, जहां आज हर सुविधा ‘वन टैप अवे’ है और डिजिटल माध्यम से सेवाएं आमजन तक सहज रूप से पहुंच रही हैं. वन नेशन वन कार्ड की परिकल्पना के अनुरूप आगामी चरण में कानपुर और आगरा की तर्ज पर लखनऊ में जल्द ही एनसीएमसी कार्ड की सुविधा प्रारंभ की जाएगी. इससे यात्री देश भर की उन मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे, जहां एनसीएमसी कार्ड की सुविधा उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ की पहचान से खिलवाड़, हेरिटेज जोन में अवैध पार्किंग, LDA वीसी बोले- कई बार लिखा पत्र

TAGGED:

LUCKNOW METRO
QR BASED TICKETING SYSTEM
LUCKNOW NEWS
लखनऊ मेट्रो में क्यूआर टिकटिंग
LUCKNOW METRO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.