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रोशनदान में फंसा 45 किलो वजनी अजगर, ब्लेड से घंटों काटी ग्रिल, यमुनानगर में चला रेस्क्यू ऑपरेशन

रोशनदान में फंसा 45 किलो वजनी अजगर ( ETV Bharat )

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के व्यासपुर क्षेत्र के गांव रसूलपुर में खेतों में बने एक बंद कमरे के रोशनदान में 11 फीट लंबा और करीब 45 किलो वजनी अजगर लगभग 10 दिन तक फंसा रहा. बाहर निकलने की कोशिश में उसकी हालत ऐसी हो गई कि रोशनदान में लगी लोहे की ग्रिल दो जगह उसके पेट में करीब तीन-तीन इंच तक धंस गई. कई दिनों तक दर्द सहने के कारण अजगर कमजोर हो चुका था.

रोशनदान में फंसा विशाल अजगर : खेत मालिक ने जब कमरे में जाकर देखा तो रोशनदान में फंसे विशाल अजगर को देखकर हैरान रह गया. उसने तुरंत वाइल्ड लाइफ विभाग को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने पांच घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद रोशनदान और लोहे की ग्रिल को काटकर अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला. इलाज देने के बाद उसे कलेसर के जंगल में छोड़ दिया गया.