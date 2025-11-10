अजगर निगल गया हिरण को! पलामू के उंटारी रोड की घटना, पानी की तलाश में गांव की तरफ आते हैं हिरण
पलामू के मुरमा कला में एक अजगर ने हिरण को निगल लिया.
Published : November 10, 2025 at 9:11 PM IST
पलामूः जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र के मुरमा कला के इलाके में एक विशाल अजगर ने एक हिरण को निगल लिया. घटना सोमवार की है.
दरअसल उंटारी रोड थाना क्षेत्र में सोमवार को कुछ चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर मुरमा कला के पहाड़ी इलाके में गए हुए थे. इसी दौरान सभी ने देखा कि एक विशाल अजगर हिरण को निगल रहा है. चरवाहों ने अजगर को देखकर शोर मचाना शुरू किया था, शोर सुनने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजगर को हिरण को निगलते हुए देखा. हिरण को निगलने में अगजर को आधा घंटा का वक्त लगा.
घटना को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया था. दरअसल जिस इलाके में यह घटना हुई है वह इलाका जंगल एवं पहाड़ों से घिरा हुआ है. अक्सर हिरण इलाके में देखे जाते हैं. पानी की तलाश में कई बार हिरण भटककर ग्रामीण इलाकों में दाखिल भी हुए हैं.
मुरमा कला के इलाके में कई बार हिरण का शिकार भी हुआ है, जबकि कई बार कुत्तों ने भी हिरण का शिकार किया है. उंटारी रोड की प्रखंड प्रमुख अलका कुमारी ने बताया सोमवार को एक विशाल अजगर ने हिरण को निगल लिया. स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कई मौकों पर देखा गया है कि हिरण पानी की तलाश में जंगल से भटक कर बाहर निकलते हैं और कुत्ता उनका शिकार कर लेते हैं. वन विभाग को पूरे मामले में ध्यान देने की जरूरत है ताकि वन्य जीवों को बचाया जा सके.
