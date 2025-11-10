ETV Bharat / state

अजगर निगल गया हिरण को! पलामू के उंटारी रोड की घटना, पानी की तलाश में गांव की तरफ आते हैं हिरण

पलामूः जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र के मुरमा कला के इलाके में एक विशाल अजगर ने एक हिरण को निगल लिया. घटना सोमवार की है.

दरअसल उंटारी रोड थाना क्षेत्र में सोमवार को कुछ चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर मुरमा कला के पहाड़ी इलाके में गए हुए थे. इसी दौरान सभी ने देखा कि एक विशाल अजगर हिरण को निगल रहा है. चरवाहों ने अजगर को देखकर शोर मचाना शुरू किया था, शोर सुनने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजगर को हिरण को निगलते हुए देखा. हिरण को निगलने में अगजर को आधा घंटा का वक्त लगा.

घटना को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया था. दरअसल जिस इलाके में यह घटना हुई है वह इलाका जंगल एवं पहाड़ों से घिरा हुआ है. अक्सर हिरण इलाके में देखे जाते हैं. पानी की तलाश में कई बार हिरण भटककर ग्रामीण इलाकों में दाखिल भी हुए हैं.