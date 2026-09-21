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घास काटने गया युवक को अचानक अजगर ने शरीर से लिपटकर जकड़ा; साथियों ने जान पर खेलकर बचाई जान

लखीमपुर खीरी: जिले के निघासन इलाके में घास काटने गए एक युवक पर अचानक विशालकाय अजगर ने हमला कर दिया. अजगर ने युवक के शरीर को बुरी तरह जकड़ लिया. जान बचाने के लिए युवक किसी तरह हिम्मत जुटाकर खेत से बाहर निकला और साथियों को मदद के लिए आवाज लगाई. युवक को अजगर की गिरफ्त में देखकर उसके साथी भी घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए काफी मशक्कत के बाद अजगर को युवक से अलग कर दिया. इस दौरान अजगर के दांत लगने से युवक के बाएं हाथ में चोट आई. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला निघासन कोतवाली क्षेत्र में सिंगाही रोड स्थित नई बस्ती गांधीनगर के वार्ड नंबर चार का बताया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक मुनेश उर्फ मुंशी अपने साथी चुन्ना और सुखविंदर के साथ घास काटने गया था. इसी दौरान घास में छिपे अजगर ने अचानक मुनेश पर हमला कर दिया. देखते ही देखते अजगर उसके शरीर से लिपट गया और उसे जकड़ लिया.

अजगर के जकड़ने के बावजूद मुनेश ने हिम्मत नहीं हारी. वह किसी तरह खेत से बाहर आया और अपने साथियों से मदद की गुहार लगाई. मुनेश के शरीर पर अजगर लिपटा देखकर साथियों के होश उड़ गए. इसके बावजूद उन्होंने साहस दिखाया और अजगर को पकड़कर काफी मशक्कत के बाद उसे युवक से अलग किया. इस दौरान अजगर के दांत लगने से मुनेश के बाएं हाथ में चोट लग गई.

घटना के बाद साथी उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निघासन लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया और हालत सामान्य होने पर उसे घर भेज दिया. फिलहाल युवक का उपचार घर पर ही चल रहा है. घटना के बाद से आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है.



वन रेंजर मोबीन आरिफ ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना रविवार को मिली थी. उनके मुताबिक घटना दो-तीन दिन पहले घास काटने के दौरान हुई थी. एहतियात के तौर पर इलाके में निगरानी के लिए वन विभाग की टीम भेजी गई है.