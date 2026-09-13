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अजगर ने उड़ाए होश, मुर्गी के चक्कर में पकड़ा गया सांप, उठाने के लिए बुलाने पड़े 5 लोग

10 फीट लंबा अजगर जब गिरफ्त में आया तो उठाकर पिंजरे तक ले जाने के लिए 5 लोगों को बुलाना पड़ा. सुशील सलाम की रिपोर्ट.

Uttar Bastar Kanker
अजगर ने उड़ाए होश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2026 at 3:50 PM IST

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कांकेर: शिकारी कितना ही चालाक क्यों न हो, कभी-कभी लालच में फंसकर खुद पिंजरे में कैद होने को मजबूर हो जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ कांकेर के कापसी वन परिक्षेत्र में, जहां एक विशालकाय अजगर शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके तक पहुंच गया. गांव वालों ने बताया कि अजगर मुर्गी का पीछा करता हुए घर के भीतर पहुंच गया था. गनीमत रही कि घरवालों की नजर विशालकाय अजगर पर समय रहते पड़ गई. दहशत में आए घरवालों ने हिम्मत नहीं खोया और तुरंत वन विभाग के कर्मचारियों को घर में अजगर के घुस आने की जानकारी दी.

मुर्गी के चक्कर में घर में घुसा विशालकाय अजगर

वन विभाग की टीम तत्काल स्नैक कैचर टीम के साथ मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया. स्नैक कैचर धीरेंद्र मंडल ने घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकर विशालकाय अजगर को काबू में किया. विशालकाय अजगर की लंबाई दस फीट से ज्यादा की है. अजगर का वजन इतना ज्यादा था कि उसे उठाने के लिए पांच लोगों की मदद लेनी पड़ी.

अजगर ने उड़ाए होश (ETV Bharat)

ग्रामीणों के द्वारा हमें ये सूचना दी गई थी कि एक ग्रामीण के घर में लंबा अजगह घुस आया है. सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और हमारी टीम ने अजगर को वहां से रेस्क्यू किया. शिकार के चक्कर में अजगर घर में घुसा था. अजगर को रेस्क्यू कर वहां से दूर उसके प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया गया है. हमारी अपील है कि कोई भी जंगली जानवर अगर कहीं नजर आए तो उसे मारे नहीं उसकी सूचना हमें दें, हम उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा देंगे. जंगली जीवों को मारना कानून अपराध है: डी तारम, कापसी वन परिक्षेत्र अधिकारी

पांच लोगों ने मिलकर अजगर को उठाया

ग्रामीण के घर में विशालकाय अजगर के घुसने की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोगों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई. कोई वीडियो बनाने लगा तो कोई अजगर की लंबाई और उसका वजन जानने की कोशिश में जुटा रहा. वन विभाग की टीम ने अजगर के मुंह पर टेप बांध दिया ताकि अजगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए.

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अजगर की गिरफ्त होती है खतरनाक

अजगर दुनिया के सबसे बड़े, भारी और जहर रहित सांपों में से एक है, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं. ये अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, शिकार को जकड़कर मारते हैं और लगभग 20-25 फीट तक लंबे हो सकते हैं. ये मांसाहारी हैं, अंडे देते हैं और इनकी कुछ प्रजातियों में गर्मी महसूस करने की क्षमता होती है.

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