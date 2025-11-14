धान तिहार से पहले खेत में निकला अजगर, किसानों में मची अफरा तफरी, सर्प मित्र ने संभाला मोर्चा
धमतरी में धान के खेत में अजगर निकलने से किसानों में खौफ का माहौल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2025 at 9:37 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत 15 नवंबर से हो रही है. खेतों में धान कटाई का समय चल रहा है. इस बीच शुक्रवार दोपहर को धमतरी के रुद्री इलाके में भी किसान धान कटाई का काम कर रहे थे. यहां के करेठा गांव में धान कटाई के समय खेत से अजगर निकला. जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. किसानों में डर व्याप्त हो गया.
बीच खेत में था अजगर: यहां धान कटाई के वक्त एक भारी भरकम अजगर फसलों के बीच आराम फरमा रहा था. किसानों की नजर जब अजगर पर पड़ी तो उसने दांतों तले उंगली दबा ली. उसके बाद अन्य किसानों ने समय रहते सर्प मित्र सूर्यकांत साहू से संपर्क किया. उसके बाद सर्प मित्र मौके पर पहुंचे और अजगर के रेस्क्यू का काम शुरू किया गया.
काफी देर तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन: गनीमत रही की अजगर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. सर्प मित्र सूर्यकांत साहू ने अजगर को पकड़ने की कोशिश शुरू की. काफी देर तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसके बाद अजगर का सफलतापूर्व रेस्क्यू कर लिया गया.
अजगर करीब 8 फीट लंबा था. अजगर का वजन 12 किलो था. उसके सफलता पूर्वक रेस्क्यू किया गया है. उसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है. अजगर ने किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था- सूर्यकांत साहू, सर्प मित्र
इस मौसम में अजगर शिकार की तलाश में खेतों और नदी नालों में छिपा रहता है. अजगर चूहा, खरगोस और अन्य जीव जंतुओं का शिकार करता है. धमतरी का इलाका जंगल से घिरा हुआ है. यहां कई प्रकार के वन्यप्राणी पाए जाते हैं. शिकार के लिए ही अजगर धान के खेत में पहुंच गया था. ईटीवी भारत लोगों से अपील करता है कि अगर आपको किसी भी तरह का खतरना जीव जंतु दिखे तो तुरंत वन विभाग से संपर्क करें.