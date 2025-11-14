Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

धान तिहार से पहले खेत में निकला अजगर, किसानों में मची अफरा तफरी, सर्प मित्र ने संभाला मोर्चा

धमतरी में धान के खेत में अजगर निकलने से किसानों में खौफ का माहौल है.

python in paddy field
धान के खेत में अजगर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 9:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ में धान तिहार की शुरुआत 15 नवंबर से हो रही है. खेतों में धान कटाई का समय चल रहा है. इस बीच शुक्रवार दोपहर को धमतरी के रुद्री इलाके में भी किसान धान कटाई का काम कर रहे थे. यहां के करेठा गांव में धान कटाई के समय खेत से अजगर निकला. जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. किसानों में डर व्याप्त हो गया.

बीच खेत में था अजगर: यहां धान कटाई के वक्त एक भारी भरकम अजगर फसलों के बीच आराम फरमा रहा था. किसानों की नजर जब अजगर पर पड़ी तो उसने दांतों तले उंगली दबा ली. उसके बाद अन्य किसानों ने समय रहते सर्प मित्र सूर्यकांत साहू से संपर्क किया. उसके बाद सर्प मित्र मौके पर पहुंचे और अजगर के रेस्क्यू का काम शुरू किया गया.

धमतरी में खेत में निकला अजगर (ETV BHARAT)

काफी देर तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन: गनीमत रही की अजगर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. सर्प मित्र सूर्यकांत साहू ने अजगर को पकड़ने की कोशिश शुरू की. काफी देर तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसके बाद अजगर का सफलतापूर्व रेस्क्यू कर लिया गया.

अजगर करीब 8 फीट लंबा था. अजगर का वजन 12 किलो था. उसके सफलता पूर्वक रेस्क्यू किया गया है. उसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है. अजगर ने किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था- सूर्यकांत साहू, सर्प मित्र

इस मौसम में अजगर शिकार की तलाश में खेतों और नदी नालों में छिपा रहता है. अजगर चूहा, खरगोस और अन्य जीव जंतुओं का शिकार करता है. धमतरी का इलाका जंगल से घिरा हुआ है. यहां कई प्रकार के वन्यप्राणी पाए जाते हैं. शिकार के लिए ही अजगर धान के खेत में पहुंच गया था. ईटीवी भारत लोगों से अपील करता है कि अगर आपको किसी भी तरह का खतरना जीव जंतु दिखे तो तुरंत वन विभाग से संपर्क करें.

रिसॉर्ट के सोफे से निकला 6 फीट का विशालकाय अजगर, मच गया हड़कंप

नागपंचमी स्पेशल: स्नेक मैन से मिलिए, जिसने 12 अजगर का जीवन बचाया

शिकारी खुद हुआ शिकार, चूहों को पकड़ने पाइपलाइन में घुसा 7 फीट का अजगर अंदर फंसा - Korba Snake Rescue

TAGGED:

PYTHON RESCUE IN DHAMTARI
PADDY HARVESTING
छत्तीसगढ़ में अजगर
धान तिहार से पहले निकला अजगर
PYTHON IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.