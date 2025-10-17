ETV Bharat / state

कॉर्बेट के झिरना जोन में अजगर ने मोरनी को बनाया शिकार, कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ वीडियो

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक बेहद रोचक और दुर्लभ वीडियो सामने आया है.पार्क के झिरना जोन में सफारी के दौरान पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में एक बड़े अजगर को मोरनी का शिकार करते हुए कैद किया है. बताया जा रहा है कि अजगर ने झाड़ियों में छिपी एक मोरनी पर हमला किया. कुछ ही देर में उसे अपने जबड़े में जकड़ लिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि अजगर धीरे-धीरे मोरनी को निगल रहा है.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो बनाने वाले पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने पहली बार जंगल में इस तरह का दृश्य देखा है. उनका कहना है कि यह नज़ारा रोमांचक होने के साथ-साथ थोड़ा डराने वाला भी था. कई पर्यटक अपनी जीप से इस पूरे दृश्य को दूर से देखते रहे. कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.

वहीं, कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व प्रशासन ने इस घटना को जंगल की एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया बताया है. अधिकारियों का कहना है कि वन्यजीव अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार भोजन शृंखला में शामिल होते हैं. ऐसे दृश्य अक्सर जंगल में होते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं. कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के एसडीओ ने अमित ग्वासीकोटी ने कहा कि यह प्रकृति का हिस्सा है. अजगर द्वारा पक्षियों या छोटे जानवरों का शिकार किया जाना सामान्य बात है. हालांकि ऐसी घटनाओं को कैमरे में कैद कर पाना बहुत दुर्लभ होता है. पर्यटक काफी भाग्यशाली रहे जो उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा.