घर के बेडरूम में पहुंचा विशाल अजगर..दो बिल्लियों को निगला, जानें फिर क्या हुआ?
बगहा वीटीआर की गंडक कॉलोनी में घर में घुसे विशालकाय अजगर ने दो बिल्ली के बच्चों को निगला. वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया.
Published : June 7, 2026 at 7:52 AM IST
बेतिया: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे रिहायशी इलाकों में आए दिन वन्यजीवों की दस्तक से हड़कंप मच जाता है. ताजा मामला जल संसाधन विभाग के ऊपरी शिविर स्थित तीन नंबर पहाड़ गंडक कॉलोनी का है. यहां एक घर के बेडरूम में विशालकाय अजगर सांप घुस आया. अजगर ने कमरे में मौजूद बिल्ली के दो मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लिया. इस खौफनाक मंजर को देखकर परिवार और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का सफल रेस्क्यू किया.
बेडरूम में बिल्ली के शोर से खुला राज: जानकारी के अनुसार, गंडक कॉलोनी निवासी मुकेश श्रीवास्तव के घर के बेडरूम में एक बिल्ली ने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था. इसी दौरान वीटीआर के जंगल क्षेत्र से भटककर एक भारी-भरकम अजगर घर के भीतर दाखिल हो गया. घटना का खुलासा तब हुआ जब अचानक बिल्ली अजीब तरीके से लगातार शोर मचाने लगी. बिल्ली की डरावनी आवाज सुनकर जब घर के सदस्य दौड़कर कमरे में पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. एक बड़ा अजगर बिल्ली के दो बच्चों को निगल चुका था और वहीं कुंडली मारकर बैठा था.
वन विभाग ने सुरक्षित निकाला बाहर: परिजनों ने बिना समय गंवाए तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. जानकारी मिलते ही वनकर्मियों की रेस्क्यू टीम साजो-सामान के साथ मौके पर पहुंच गई. वन्यजीव विशेषज्ञों ने बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ कमरे में ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद अजगर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से काबू कर लिया गया. राहत की बात यह रही कि रेस्क्यू के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी.
जटाशंकर जंगल में छोड़ा गया: वन विभाग की टीम पकड़े गए अजगर को बोरे में बंद कर अपने साथ ले गई, जिसे बाद में जटाशंकर वन्य क्षेत्र के प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया. इस घटना के बाद वन अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि मानसून और गर्मी के मौसम में वन्यजीव रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं. यदि किसी के घर या आसपास सांप या अन्य कोई जंगली जानवर दिखाई दे, तो उसे खुद पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की गलती बिल्कुल न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते वन्यजीव और इंसानों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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