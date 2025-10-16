ETV Bharat / state

कार के इंजन में घुसा अजगर, देखिए फिर क्या हुआ...

अजगर सांप का रेस्क्यू ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: शहर के रामपुरा चौराहे के पास कृष्णा घाटी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्थानीय लोगों ने एक कार के अंदर अजगर को देखा. कार कई दिनों से सड़क किनारे खड़ी थी, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोगों ने शुरुआत में इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन जैसे ही किसी ने कार के बोनट के नीचे हलचल देखी, तो लोगों को शक हुआ. जब नजदीक जाकर देखा गया तो कार के इंजन के पास एक बड़ा अजगर लिपटा हुआ नजर आया. जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी. टीम मौके पर पहुंची तो सामने एक नई परेशानी थी. कार की चाबी नहीं मिल रही थी. बताया गया कि कार का मालिक दिल्ली में रहता है और कई दिनों से कार यहीं खड़ी है. अजगर को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला (ETV Bharat Udaipur)