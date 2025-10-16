ETV Bharat / state

कार के इंजन में घुसा अजगर, देखिए फिर क्या हुआ...

कार कई दिनों से खड़ी थी. लोगों ने देखा तो इंजन के पास अजगर लिपटा हुआ नजर आया और मच गया हड़कंप...

Python Enters in Car Engine
अजगर सांप का रेस्क्यू (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: शहर के रामपुरा चौराहे के पास कृष्णा घाटी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्थानीय लोगों ने एक कार के अंदर अजगर को देखा. कार कई दिनों से सड़क किनारे खड़ी थी, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोगों ने शुरुआत में इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन जैसे ही किसी ने कार के बोनट के नीचे हलचल देखी, तो लोगों को शक हुआ.

जब नजदीक जाकर देखा गया तो कार के इंजन के पास एक बड़ा अजगर लिपटा हुआ नजर आया. जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी. टीम मौके पर पहुंची तो सामने एक नई परेशानी थी. कार की चाबी नहीं मिल रही थी. बताया गया कि कार का मालिक दिल्ली में रहता है और कई दिनों से कार यहीं खड़ी है.

अजगर को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला (ETV Bharat Udaipur)

स्थानीय व्यक्ति राकेश ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने पास के ही एक कार डेकोर और लॉक मैकेनिक को बुलाया, जिसने सावधानीपूर्वक कार का लॉक खोलकर दरवाजा खुलवाया. रेस्क्यू टीम ने जब कार का बोनट खोला तो अंदर अजगर इंजन के ऊपर कुंडली मारे बैठा मिला. टीम ने काफी सतर्कता के साथ विशेष उपकरणों की मदद से अजगर को पकड़ने की कोशिश की. कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

पढ़ें : चित्तौड़गढ़ में खेत पर अजगर ने निगला श्वान, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

रेस्क्यू के बाद अजगर को पास के जंगल क्षेत्र में छोड़ा गया, जहां उसे प्राकृतिक माहौल में वापस जाने दिया गया. करीब 6 से 7 फीट लंबा था और संभवतः ठंडी जगह की तलाश में कार के इंजन में जा घुसा होगा.

