चिल्ड्रेन पार्क के पास निकला अजगर, लोगों में फैली दहशत, कोरिया के बैकुंठपुर की घटना

एमसीबी: कोरिया के बैकुंठपुर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मुक्तिधाम के पास एक विशालकाय अजगर लोगों को नजर आया. जिस जगह पर अजगर निकला उसके ठीक बगल में चिल्ड्रेन पार्क है. अजगर के निकलने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. विशालकाय अजगर को देखकर कई लोग सहम भी गए. स्थानीय लोगों और कर्मचारियों की मदद से अजगर को काबू किया गया. लोगों ने पहले अजगर को रस्सी से बांधा फिर उसे एक बोरे में बंद कर दिया. अजगर के रेस्क्यू किए जाने की खबर फौरन वन विभाग की टीम को दी गई. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को लिया और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मुक्तिधाम के पास निकले अजगर की लंबाई करीब दस फीट के करीब रही. जिस जगह पर अजगर निकला वहां पर घनी झाड़ियां भी हैं. लोगों का कहना था कि घनी झाड़ियों से ही अजगर निकला था. स्थानीय लोगों का कहना था कि पास में ही चिल्ड्रेन पार्क है और हर रोज वहां पर बच्चे खेलने के लिए जुटते हैं. गनीमत रही कि अजगर पार्क की ओर नहीं गया. मौके पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने बड़ी सावधानी के साथ अजगर को न सिर्फ सुरक्षित रेस्क्यू किया बल्कि उसे वन विभाग के हवाले भी कर दिया. वन विभाग ने कहा कि इस तरह से कहीं भी सांप नजर आए तो तुरंत स्नैक कैचर या उनको सूचित करें.