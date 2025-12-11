ETV Bharat / state

चिल्ड्रेन पार्क के पास निकला अजगर, लोगों में फैली दहशत, कोरिया के बैकुंठपुर की घटना

लोगों की मदद से अजगर को बोरे में बंद किया गया. बाद में वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई.

PYTHON CAUGHT NEAR CHILDREN PARK
चिल्ड्रेन पार्क के पास निकला अजगर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 10:46 PM IST

3 Min Read
एमसीबी: कोरिया के बैकुंठपुर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मुक्तिधाम के पास एक विशालकाय अजगर लोगों को नजर आया. जिस जगह पर अजगर निकला उसके ठीक बगल में चिल्ड्रेन पार्क है. अजगर के निकलने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. विशालकाय अजगर को देखकर कई लोग सहम भी गए. स्थानीय लोगों और कर्मचारियों की मदद से अजगर को काबू किया गया. लोगों ने पहले अजगर को रस्सी से बांधा फिर उसे एक बोरे में बंद कर दिया. अजगर के रेस्क्यू किए जाने की खबर फौरन वन विभाग की टीम को दी गई. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को लिया और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया.

चिल्ड्रेन पार्क के पास निकला अजगर

स्थानीय लोगों ने बताया कि मुक्तिधाम के पास निकले अजगर की लंबाई करीब दस फीट के करीब रही. जिस जगह पर अजगर निकला वहां पर घनी झाड़ियां भी हैं. लोगों का कहना था कि घनी झाड़ियों से ही अजगर निकला था. स्थानीय लोगों का कहना था कि पास में ही चिल्ड्रेन पार्क है और हर रोज वहां पर बच्चे खेलने के लिए जुटते हैं. गनीमत रही कि अजगर पार्क की ओर नहीं गया. मौके पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने बड़ी सावधानी के साथ अजगर को न सिर्फ सुरक्षित रेस्क्यू किया बल्कि उसे वन विभाग के हवाले भी कर दिया. वन विभाग ने कहा कि इस तरह से कहीं भी सांप नजर आए तो तुरंत स्नैक कैचर या उनको सूचित करें.

चिल्ड्रेन पार्क के पास निकला अजगर (ETV Bharat)


मुक्तिधाम से पकड़ा गया पायथन

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बैकुंठपुर, शैलेश शिवहरे ने बताया कि हम लोग आज यहां मुक्तिधाम आए हुए थे. यहां के कर्मचारियों ने बताया कि एक अजगर यहां अक्सर घूमता रहता है. आज कर्मचारियों ने उस अजगर को पकड़ लिया. यह लगभग दस फीट लंबा है. सूचना के बाद फॉरेस्ट की टीम यहां पहुंची. हमारे कर्मचारियों ने अजगर को सुरक्षित रूप से बांधकर बोरी में अजगर को रखा था

खतरनाक साबित हो सकते हैं ये सांप

अजगर की गिनती ताकतवर सांपों में की जाती है. ये अपने शिकार को सीधी निगल लेता है. अजगर सांप की गिनती सुस्त सांपों में भी की जाती है. एक बार भरपेट भोजन करने के बाद ये कई दिनों तक आराम करता रहता है. अजगर सुनसान इलाके में रहना पसंद करते हैं. खेतों में होने वाले जीवों को ये अक्सर निवाला बनाते हैं.

BAIKUNTHPUR
KOREA
MUKTIDHAM BAIKUNTHPUR
PYTHON CAUGHT NEAR CHILDREN PARK

