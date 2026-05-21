ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण गर्मी से वन्यजीव बेहाल, हरिद्वार में निकला विशालकाय अजगर, हाथियों का झुंड भी आ धमका

भेल सेक्टर 5 के रिहायशी इलाके में आ घुसा विशालकाय अजगर: जानकारी के मुताबिक, भेल सेक्टर 5 स्थित रिहायशी क्षेत्र में लोगों ने एक विशालकाय अजगर को देखा. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद झाड़ियों से अजगर को बाहर निकाला और अजगर को पकड़ा.

सूचना मिलते ही वन विभाग की क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया. वहीं, देर रात चंडी देवी पैदल मार्ग के पास हाथियों का झुंड आ धमका. मौके पर गश्त कर रही वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत कर हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ा.

हरिद्वार: उत्तराखंड में चिलचिलाती गर्मी से इंसानों के पसीने छूट रहे हैं, तो वन्यजीव भी हांफ रहे हैं. ऐसे में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों से निकलकर वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करने लगे हैं. हरिद्वार के भेल सेक्टर 5 में भी करीब 15 फुट लंबा विशालकाय अजगर निकलने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई.

वन विभाग की मानें तो अजगर की लंबाई करीब 15 फुट थी, जिसे रेस्क्यू करने में वन कर्मियों के पसीने छूट गए. रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया. भेल क्षेत्र में विशालकाय अजगर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि गर्मियां बढ़ने के साथ ही जंगली जानवरों पर पानी का संकट गहराने लगा है और पानी की तलाश में वन्यजीव जंगल से बाहर आ रहे हैं.

चंडी मार्ग पर में हाथी (फोटो सोर्स- Local Residents)

चंडी देवी मंदिर पैदल मार्ग पर आ पहुंचा हाथियों का झुंड: उधर, देर रात चंडी देवी मंदिर पैदल मार्ग के आसपास हाथियों का झुंड पहुंच गया. झुंड में छोटे हाथी भी शामिल थे, जिससे हाथियों के आक्रामक होकर हाईवे पर आने की आशंका थी. हाथियों की सूचना मिलते ही आसपास गश्त कर रही वन विभाग की गश्ति टीम तत्काल मौके पर पहुंची. टीम ने हाथियों की मूवमेंट पर काफी देर तक नजर रखी और उन्हें हाईवे से आने से रोका.

आबादी वाले इलाके में हाथी (फोटो सोर्स- Local Residents)

काफी देर की मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने हाथियों के झुंड को जंगल की ओर वापस भेजा. इस दौरान पैदल मार्ग और हाईवे पर आने जाने वाले राहगीरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई. स्थानीय लोगों ने हाथियों की चलहकदमी को अपने मोबाइल में कैद किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

"गर्मियां बढ़ने के साथ ही वन कर्मियों को अलर्ट किया गया है. जंगल में सघन गश्त के निर्देश भी दिए गए हैं. जहां कहीं भी वन्यजीवों के आबादी में घुसने की सूचना मिलती है, तत्काल टीम को मौके पर भेजकर रेस्क्यू किया जा रहा है."- स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ

"भेल क्षेत्र में निकले अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया और चंडी देवी पैदल मार्ग के पास आए हाथियों के झुंड को भी टीम ने सुरक्षित जंगल में खदेड़ दिया गया है. लोगों से अपील है कि वन्यजीवों के आबादी में घुसने की सूचना वन विभाग को दी जाए. ताकि, उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके."- स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ

ये भी पढ़ें-