रामनगर में एक साथ निकले कई जहरीले सांप, लोगों में मचा हड़कंप, प्राकृतिक आवास में छोड़ा

रामनगर में तीन विशाल अजगर और एक कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया.

Python and cobra rescued
अजगर और कोबरा को किया रेस्क्यू (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 27, 2026 at 7:46 AM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिमी रेंज के अंतर्गत बाजपुर क्षेत्र और रामनगर के टांडा इलाके में वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से कई सांपों को रेस्क्यू किया गया. तराई पश्चिमी वन क्षेत्र में सांपों के रेस्क्यू के लिए तैनात अनुभवी स्नेक कैचर तालिब हुसैन ने सूचना पर तीन विशाल अजगर (पाइथन) और एक जहरीले कोबरा सांप को सुरक्षित तरीके से आबादी क्षेत्र से रेस्क्यू किया. जिसके बाद सांपों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

बाजपुर और टांडा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन सांपों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था. सूचना मिलते ही तालिब हुसैन मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी व पेशेवर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया. तालिब हुसैन ने बताया कि पकड़े गए तीनों अजगर काफी विशालकाय हैं, जिनमें से एक का वजन लगभग 45 से 50 किलोग्राम, दूसरे का करीब 40 किलोग्राम और तीसरे अजगर का वजन 35 से 40 किलोग्राम के बीच है. इसके साथ ही एक अत्यंत जहरीला कोबरा सांप भी इसी क्षेत्र से पकड़ा गया है.

अजगर और कोबरा निकले से लोगों में मचा हड़कंप (Video-ETV Bharat)

तालिब हुसैन ने कहा कि ये सभी सांप मानव आबादी वाले क्षेत्रों में भटक कर आए थे, जिससे जान-माल का खतरा बना हुआ था. समय रहते रेस्क्यू होने से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना टल गई. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सांप पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.रेस्क्यू के बाद वन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन तीनों अजगरों और कोबरा सांप को उनके प्राकृतिक आवास, यानी घने जंगल क्षेत्र में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया. जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

Ramnagar snake
अजगरों को किया गया रेस्क्यू (Photo-ETV Bharat)

वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी वन्य जीव या सांप दिखाई दें, तो घबराएं नहीं और तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू कर्मियों को सूचना दें, ताकि वन्य जीवों और इंसानों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अक्सर आबादी के पास सांपों के दिखाई देने से लोग घबरा जाते हैं, ऐसे में तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को देनी चाहिए, जिससे उनका सफल रेस्क्यू किया जा सके.

