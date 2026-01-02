ETV Bharat / state

महिलाओं के खाते में जल्द आएगी ₹1500 की बकाया किश्त, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते CM सुक्खू ( Information And Public Relations Department, Himachal Pradesh )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत लंबित 1500 रुपये की बकाया किश्त जल्द ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ मिलने में देरी न हो.

जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि पांगी, लाहौल-स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी जैसे जनजातीय क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को बकाया निधि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. इन क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं.

शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

8.41 लाख लोगों को मिल रही पेंशन

सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में कुल 8,41,917 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है. इनमें वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद वर्ग को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है.