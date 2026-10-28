नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा, 77.64 लाख का जुर्माना
यौन शोषण के आरोपी यारे मियां को भोपाल की अदालत ने ताउम्र जेल मे रहने की सजा सुनाई. सहयोगी राबिया बी को 20 साल कैद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:03 PM IST
भोपाल: भोपाल की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के बहुचर्चित मामले में छह साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व अखबार मालिक प्यारे मियां को अलग-अलग अपराधों में 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इनमें आठ सजाएं प्राकृतिक जीवन के अंत तक जेल में रहने की हैं, जबकि दो अन्य आजीवन कारावास की सजाएं हैं.
विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपराधों को गंभीर, क्रूर और असहनीय माना. इसके साथ ही आरोपी पर कुल 77 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने पीड़ित बच्चियों के पुनर्वास के लिए भी आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं.
नौकरी का लालच देकर बच्चियों को जाल में फंसाने का आरोप
अभियोजन पीएन सिंह राजपूत के मुताबिक, प्यारे मियां वर्ष 2014 से नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था. आरोप था कि वह बच्चियों और उनके परिवारों से संपर्क कर उन्हें नौकरी दिलाने और हर महीने 10 हजार रुपये तक कमाने का लालच देता था. उसकी सहयोगी राबिया बी बच्चियों को प्यारे मियां तक पहुंचाने में मदद करती थी. जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, प्यारे मियां बच्चियों से खुद को 'अब्बू' कहलवाता था. परिवारों का भरोसा जीतने के लिए वह उनके घरों तक जाता और धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होता था, ताकि उस पर किसी को संदेह न हो.
जुलाई 2020 में सामने आया था मामला
यह मामला जुलाई 2020 में उजागर हुआ था. अभियोजन के अनुसार, रातीबड़ पुलिस को गश्त के दौरान पांच नाबालिग बच्चियां नशे की हालत में मिली थीं. पूछताछ और काउंसलिंग के दौरान बच्चियों ने बताया कि उन्हें जन्मदिन मनाने के बहाने भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में बुलाया गया था. शिकायत के मुताबिक, फ्लैट में बच्चियों को शराब पिलाई गई और उनके साथ यौन अपराध किए गए. बच्चियों के बयान के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान फ्लैट से शराब और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने की जानकारी सामने आई थी.
हिडन कैमरे और पिस्टल मिलने की बात भी आई थी सामने
पुलिस जांच के दौरान फ्लैट से हिडन कैमरे और एक पिस्टल मिलने की बात भी सामने आई थी. आरोप था कि कैमरों से बच्चियों के वीडियो बनाए जाते थे और उनका इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था. पीड़िताओं को हथियार दिखाकर डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए गए थे. इन आरोपों की जांच के बाद पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की.
गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हुआ था प्यारे मियां
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने प्यारे मियां की तलाश तेज कर दी थी. उसके विदेश भागने की आशंका के चलते लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. जानकारी के मुताबिक, वह आष्टा में अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी से इंदौर पहुंचा और फिर विमान से दिल्ली होते हुए श्रीनगर चला गया. श्रीनगर में उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया था. जुलाई 2020 में गिरफ्तारी के बाद उसे भोपाल लाया गया.
तीन पीड़िताओं को चार-चार लाख रुपये देने के निर्देश
अदालत ने पीड़िताओं के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए तीन बच्चियों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं. इस तरह कुल 12 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. यह कदम पीड़िताओं को अपराध के प्रभाव से उबरने और उनके पुनर्वास में मदद के उद्देश्य से उठाया गया है.
फैसले को पीड़ित पक्ष ने बताया न्याय की जीत
अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. पक्ष का मानना है कि इस तरह का फैसला भविष्य में नाबालिगों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में एक नजीर बनेगा.
संपत्तियों पर भी हुई थी कार्रवाई
मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन ने प्यारे मियां से जुड़ी कथित अवैध संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी. भोपाल में उसकी कुछ इमारतों को गिराया गया था. इस प्रकरण ने शहर में नाबालिगों की सुरक्षा, यौन अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे. छह साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आया यह फैसला नाबालिग बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों की गंभीरता को रेखांकित करता है.