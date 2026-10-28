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नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा, 77.64 लाख का जुर्माना

भोपाल की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के बहुचर्चित मामले में छह साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व अखबार मालिक प्यारे मियां को अलग-अलग अपराधों में 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इनमें आठ सजाएं प्राकृतिक जीवन के अंत तक जेल में रहने की हैं, जबकि दो अन्य आजीवन कारावास की सजाएं हैं.

विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपराधों को गंभीर, क्रूर और असहनीय माना. इसके साथ ही आरोपी पर कुल 77 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने पीड़ित बच्चियों के पुनर्वास के लिए भी आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं.

नौकरी का लालच देकर बच्चियों को जाल में फंसाने का आरोप अभियोजन पीएन सिंह राजपूत के मुताबिक, प्यारे मियां वर्ष 2014 से नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था. आरोप था कि वह बच्चियों और उनके परिवारों से संपर्क कर उन्हें नौकरी दिलाने और हर महीने 10 हजार रुपये तक कमाने का लालच देता था. उसकी सहयोगी राबिया बी बच्चियों को प्यारे मियां तक पहुंचाने में मदद करती थी. जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, प्यारे मियां बच्चियों से खुद को 'अब्बू' कहलवाता था. परिवारों का भरोसा जीतने के लिए वह उनके घरों तक जाता और धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होता था, ताकि उस पर किसी को संदेह न हो. Jabalpur High Court: प्यारे मियां को उच्च न्यायालय से झटका, युगलपीठ ने खारिज की याचिका जुलाई 2020 में सामने आया था मामला यह मामला जुलाई 2020 में उजागर हुआ था. अभियोजन के अनुसार, रातीबड़ पुलिस को गश्त के दौरान पांच नाबालिग बच्चियां नशे की हालत में मिली थीं. पूछताछ और काउंसलिंग के दौरान बच्चियों ने बताया कि उन्हें जन्मदिन मनाने के बहाने भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में बुलाया गया था. शिकायत के मुताबिक, फ्लैट में बच्चियों को शराब पिलाई गई और उनके साथ यौन अपराध किए गए. बच्चियों के बयान के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान फ्लैट से शराब और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने की जानकारी सामने आई थी. हिडन कैमरे और पिस्टल मिलने की बात भी आई थी सामने पुलिस जांच के दौरान फ्लैट से हिडन कैमरे और एक पिस्टल मिलने की बात भी सामने आई थी. आरोप था कि कैमरों से बच्चियों के वीडियो बनाए जाते थे और उनका इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था. पीड़िताओं को हथियार दिखाकर डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए गए थे. इन आरोपों की जांच के बाद पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की.